Andrés Velencoso: “Voy a tener que luchar porque la gente me conoce en otra faceta”

Tiene una reconocida carrera como modelo, tanto nacional como internacional. Sin embargo, Andrés Velencoso ha querido probar suerte en el cine y por ello, se ha preparado a fondo para dar la talla en su primer largometraje: ‘Fin’.

Su debut en el cine comienza con la última película de Jorge Torregrossa y compartiendo cartel con Clara Lago, Daniel Grao y Maribel Verdú, unos compañeros que “han sido todo un apoyo”, contaba Velencoso.

Aunque tiene nombre y talento en el mundo de la moda, Andrés no lo tuvo fácil a la hora de comenzar su carrera de actor. “Hice tres pruebas en un mes", asegura Velencoso.

Unas pruebas que pasó de forma exitosa, dando como resultado su papel protagonista que le pilló de imprevisto pero que cogió con mucha fuerza. "Cuando me dijeron en julio que me habían dado el papel no me lo creía. Entonces, ahí pensé ¿dónde me he metido? Tengo que coger el toro por los cuernos y todo para adelante".

Ahora se enfrenta a un público exigente, conocedor de su carrera como modelo, y que espera conquistar. "Tengo un físico, un nombre, la gente te conoce en otra faceta, en otro mundo donde estás un poco encasillado y son cosas con las que voy a tener que luchar".

El thriller no llegará a los cines hasta el 31 de agosto, aunque ya ha sido presentada en el Festival de Málaga. Tendremos que esperar hasta entonces para saber si ha este hombre le dan "un aprobadillo" o un sobresaliente como en el mundo de las pasarelas.