'Maggie', con Schwarzenegger, y 'Cooties', con Elijah Wood, se exhibirán en el Festival de Cine Fantástico de Sitges

'Maggie', la última película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será uno de los atractivos de la 48 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, que este jueves ha anunciado gran parte de su programación.

El director del certamen, Ángel Sala, ha explicado en la presentación que 'Maggie', de Henry Hobson, muestra a un Schwarzenegger en "un papel muy diferente de lo habitual en su carrera, un padre con su hija en medio de una apocalipsis zombie".

'The Gift', de Joel Edgerton, nueva apuesta de la factoría de terror Blumhouse; 'Victoria', de Sebastian Schipper, un filme rodado en un único plano secuencia de 140 minutos con la actriz catalana Laia Costa en el reparto, y 'Life', de Anton Corbijn, con Robert Pattinson, una película que deconstruye la leyenda de James Dean, son otras apuestas del festival.

En su vertiente más salvaje, Sitges exhibirá filmes como 'Cooties', otra epopeya de zombies con Elijah Wood como protagonista, enfrentado a todo un colegio de niños zombies, o 'Deathgasm', de Jason Lei Howden, un delirio 'gore' a ritmo de magia negra y 'death metal'.

El festival, ha precisado Sala, combinará títulos de grandes realizadores ya consagrados y propuestas nuevas de jóvenes autores. El cineasta belga Jaco Van Dormael, que triunfó en 2010 con 'Mr. Nobody', presentará en la Sección Oficial a Competición 'Le tout nouveau testament', en la que el actor Benoit Poelvoorde interpreta a Dios, un padre de familia odiado por los suyos.

Sin abandonar el tema religioso, en la sección Nuevas Visiones, se proyectará 'Last Days in the Desert', de Rodrigo García, crónica de las tentaciones de Jesús -interpretado por Ewan McGregor- en el desierto. En esta misma sección, que concentrará los grandes nombres, también se podrán ver 'Strangerland', de Kim Farrant, con Nicole Kidman; 'Partisan', de Ariel Kleiman, una distopía de contornos apocalípticos con Vincent Cassel; el western surrealista y fantasmagórico 'Slow West', de John McLean, con Michael Fassbender, o la obra de ciencia ficción 'H.', de Rania Attieh y Daniel García.

También se exhibirán clásicos del cine de autor más arriesgado como Michael Almereyda y su peculiar 'Experimenter', protagonizado por Winona Ryder. En la cosecha asiática, Japón volverá a ser protagonista con la presencia de filmes como 'Yakuza Apocalypse: The Great War of the Underworld', de Takashi Miike.

El cine catalán tendrá una presencia destacada en Sitges, con los ya anunciados 'Segon origen', de Carles Porta, proyecto póstumo de Bigas Luna, y 'El cadáver de Anna Fritz', de Héctor Hernández Vicens, a los que se sumarán los estrenos de la distopía social 'Vulcania', ópera prima de José Skaf; el último filme de la factoría Filmax, 'Summer Camp', debut del guionista y escritor Alberto Marini, apadrinado por Jaume Balagueró.

La sección dedicada a las series, Serial Sitges, incluirá el estreno del primer capítulo de la segunda temporada de 'Les revenants', serie francesa de Fabrice Gobert que explora el concepto de la resurrección.

Sala ha recordado que la próxima edición estrenará la nueva película del cineasta norteamericano Eli Roth, 'Knock Knock' y además el festival rendirá homenaje al director, guionista y productor danés Nicolas Winding Refn, a quien se entregará el premio Máquina del Tiempo en reconocimiento a su trayectoria.

La venta de abonos para el festival se iniciará el próximo 17 de julio, ha señalado el director, quien ha informado de que el certamen baraja "una gran producción internacional" para abrir el festival el próximo 9 de octubre.