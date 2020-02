Entramos en el Auditori del Meliá como una horda Zombie hambrienta de cine. La sala nos recibe con aroma de ambientador de melocotón que nos descoloca un poco pero lo pasamos por alto. El trailer de los que se verá este año en Sitges arranca los primeros aplausos que se mezclan con el "Sweet Dreams" de Eurythmics. La audiencia está llena de motivados, eso está claro.



Se apagan las luces y comienza la proyección de la película más esperada del día, sin lugar a dudas REC4. Jaime Balagueró y Manuela Velasco posaron en la #RECarpet muy orgullosos de volver a abrir el festival. Antes de empezar, Balagueró ha asegurado que esta última entrega de REC es la más ambiciosa, ambiciosa porque todo el mundo "lo pase increíblemente bien". Lo consiguió. Hay que decir que cualquier parecido con la primera entrega de REC es pura casualidad. El virus ha mutado y se ha subido a un barco como el de Vacaciones en el mar, pero que ha cambiado el blanco nuclear por el pardusco color herrumbre. A bordo Ángela Vidal, sus rescatadores , un equipo médico experimentando para erradicar la "infección Medeiros" y un puñado de militares que parecen sacados de un póster de una de esas fiestas gays "In to the tank". Lo mejor como siempre los zombies, el personaje del cocinero filipino, la interpretación y gran frase del rapero Frank T "soy de Móstoles y las cosas se hacen como me sale de los *****" . Aplaudimos a Balagueró por el cambio de papeles del héroe y el friki, así se gana el corazoncito del público más Sitges. Y por encima de todo hay que hablar de una sangrienta secuencia con un motor de lancha en manos de una Manuela Velasco muy en forma. Aquí nos dieron ganas de levantarnos, aplaudir y gritar: vivan los homenajes a los clasicazos del Gore. Una delicia.

Antes de REC hubo homenajes. Primero al director especialista en acción, Roland Emmerich ('Independence Day','Godzilla', 'Stargate'o 'Asalto al Poder') para recoger su Gran Premio Honorífico, ganado a base de recrear catástrofes y destruir el mundo y en concreto la Casa Blanca. Por su aspecto afable y su camisa de estampado loco nadie diría que sueña con destruirnos a todos. Se despide agradecido por el premio de un festival del que ha oído hablar durante toda su vida -laboral-. Quien sabe si en su próxima película no destruirá la iglesia de Sant Bartomeu y Santa Tecla.

Después a Franco Nero, el mítico Django. Que sale a recoger su premio 'Màquina del Temps' por su trayectoria. Vestido con traje azul brillante y coleta agradeció en un español bastante bueno este reconocimiento y compartió con todos que tiene sangre española "Mi abuela se llamaba María López".

Antes de la gala abrimos boca con "The Quiet Ones", cinta ambientada en los 70, inspirada en una investigación real y con una peculiar teoría sobre posesiones. Tiene estilo molón con esa combinación de foundfootage en super8 y el rollo universitario en Oxford.

Mañana más historias de terror y cine. Y por supuesto Zombie Walk.

Lección cinéfila del día: en una película de acción no puede faltar nunca un hombre cachas en la bodega de un barco sujetando un linterna con la boca mientras hace alguna reparación. Ni tampoco una tuberías de no sabemos qué pero qué suelte mucho vapor mientras hay una pelea cuerpo a cuerpo. Os suena, verdad? Comprobadlo.



From hell, Rachel