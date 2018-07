99 minutos ojipláticos con 'The Guest' y con el doble de Ryan Gosling

'Tú eres el siguiente' hizo furor hace cosa de un año gracias al boca a boca. Adam Wingard no era un referente hasta que aquella historia sobre una reunión familiar que acaba en un baño de sangre conquistó al público. En Sitges nadie quería perderse su nueva película.

Era una apuesta casi segura si vas en busca de entretenimiento puro y duro, acción y vapuleos a la cultura americana. Vamos a ser algo más concretos, el guapo de David (Dan Stevens) vuelve de Afganistán con la buena intención de visitar a la familia de su amigo y compañero de contienda, Caleb, fallecido en combate.

La familia lo está superando y el encantador David les viene como caído del cielo. Wingard vuelve a poner en juego ingredientes como la violencia, los personajes fuertes y la falta de compasión con los personajes. Y por supuesto con una banda sonora oscura, de sintetizadores y aroma techo gótico con tanta presencia como el guapo protagonista. Volvemos a jugar a los cócteles cinéfilos.

Veredicto: 'The Guest' seria una mezcla de 'Drive', 'Una historia de violencia', '16 velas" y 'Soldado universal'.

Loco ¿verdad?, pues así es. No os la perdáis.

Un domingo de dibujos: No podemos pasar un Sitges sin anime y el domingo es un día perfecto para ver dibujos. La coreana 'Satellite girl and Milk Cow' es una locura de argumento. Un satélite se convierte en niña cuando un mago en forma de rollo de papel higiénico intenta salvar a un humano convertido en vaca lechera de un monstruo-incineradora. Nunca se resuelve el cómo ni el por qué de esos personajes, eso da igual. La base de todo este surrealismo es que el amor esta donde menos lo esperas.

Sí, es infantil y sí, bastante cursi, pero que los personajes infantiles no sean lo de siempre nos parece de aplaudir.

Un documental sobre la factoría de las 'yoyas': También pudimos ver uno de los documentales más interesantes del festival: 'The Go-Go boys: The inside short of Cannon Films'.

Por el nombre no conocíamos a Menahem Golan y Yoram Globus, los primos israelíes que fundaron la productora responsable de encumbrar a Chuck Norris, Charles Bronson, Stallone o Jean Claude Van Damme. Un documental sobre la productora "de las dos Ces" en cuyo catalógo se encuentran joyas de la acción como 'Enter the ninja', 'Cobra', 'Contacto sangriente', 'Desaparecido en combate', 'El guerrero americano', 'Delta Force', 'Masters del Universo' o 'Yo, el Halcón'.

La productora llegó a hacer más de 40 películas en un año gracias a que el 99% de su presupuesto era para hacer cine. No había limusinas, comidas de empresa ni rodajes de dieciséis semanas. Los diálogos no podían ser de más de una página y llegaron a firmar un contrato con Jean-Luc Godard en una servilleta de un restaurante.

Da igual si no eres fan de su cine, su historia real personal y profesional, como casi siempre, supera la ficción.



Seguimos en este Sitges que parece Halloween Town durante al menos los diez días del festival. No es que veamos fantasmas y sangre donde no los hay infuenciados por todo el cine que consumimos a diario. El pueblo se vuelca con los fantástico. Fijaos en los escaparates, no nos extrañaría encontrar a Jack Skellington tomando algo en un bar.



Lección cinéfila del día: Ryan Gosling tiene un doble perfeccionado, Dan Stevens.