'Cuando Despierta la Bestia': La cinta de terror nórdico adolescente

Terror, dramas adolescentes y sangre, así es la primera película de Jonas Arnby. "Hemos querido hacer una película clásica del paso a la edad adulta, un retrato realista de una persona joven. Cuando llega el momento de hacer la transición, su lado oscuro asume el poder y pierde su inocencia", ha confesado el director.

La protagonista (Sonia Suhl) también debuta con esta cinta que protagoniza junto a Lars Mikkelsen, conocido por su papel de villano en la serie 'Sherlock'.

El elenco lo compeltan Sonja Richter ('The Keeper of Lost Causes', 'The Homesman') y Jakob Oftebro ('Kon-Tiki', 'The Bridge'), entre otros.

El estreno en cines será dentro de una plataforma de video on line, CineOnLine, el 24 de octubre. Este portal pone a disposición del público estrenos de cintas que no han pasado previamente por el cine.

Sinopsis:

En una pequeña comunidad costera, Marie de 19 años vive sola con sus padres. No confía en nadie excepto en Daniel, un amigo hipnotizado por la naturaleza salvaje de la joven. Cuando Marie descubre que su cuerpo comienza a sufrir extrañas transformaciones, busca respuestas ligadas al oculto pasado de su familia. Su padre trata de mantenerla a salvo de las miradas atentas y temerosas de los vecinos, pero el espíritu rebelde de Marie no puede ser domesticado. Pronto su búsqueda de la verdad la llevará a enfrentarse con todo su entorno, a excepción de Daniel, que la seguirá hasta el final.