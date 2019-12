El personaje y la gran noticia del día -y del festival - ha sido la aparición de Antonio Banderas en la alfombra roja del Auditori. Ni gritos de terror ni leches, los gritos más fuertes del festival fueron los que llamaban a Banderas para obtener un autógrafo o una foto. A cambio de ese reconocimiento Antonio Banderas trajo la película que acaba de producir e invitó al director Gabe Ibáñez a presentarla. Ibáñez, se definió como"el típico friki" y en sus palabras dejó entrever un gran cariño por este festival. No es raro escuchar a directores que presentan sus trabajos decir que gracias a Sitges ellos han podido hacer carrera. Que gracias a Sitges, tuvieron acceso a un cine diferente que antes de internet no era tan fácil de ver y menos en pantalla grande. En el caso de Gabe Ibáñez tiene una cosa más que agradecer al festival, ya que aquí estrenó su anterior largo,'Hierro' que además fue galardonado.



Después de la presentación tuvo lugar la proyección de 'Autómata', nos fijamos en cómo Banderas salió del Auditorio escoltado. Sobre la película, que ya se había estrenado en San Sebastián no podemos decir que haya sido de lo mejor que ha pasado por aquí. Rodada en inglés y con muy buenos efectos, le falla un poco el ritmo y el guión se nos queda un poco simple. Eso es nuestra opinión, el público si aplaudió a gusto y vimos muchas sonrisas a la salida, y no se pueden achacar al final feliz de la película.



La noche iba de premios y tras el Honorífico tocaba fiesta en la Casa Bacardi. Allí se otorgaba el primer premio Espíritu a Indomable a la actriz Úrsula Corberó. Banderas posó con ella en el photocall y comenzó una de las pocas fiestas con beautiful people que se celebran en Sitges, los que venimos aquí somos mas pro Zombie Style. Pero una noche es una. Pche y no está mal ver desmelenarse a las actrices, empezando por la galardonada con su vestidazo de leopardo romper la pista a ritmo de Beyoncé. En la barra se sirvió de todo, pero había cuatro cocteles especiales, cada un inspirado en una de las películas de la saga REC. Atestiguamos que el REC2, una versión del bloody Mary, y el REC3, un mojito inspirado en REC3, estaban bien ricos. Seguramente de haber tomado mas el viernes nos habríamos levantado más muertes que vivos, pero por eso no podríamos echar la culpa a la saga que los ha inspirado. La fiesta debía terminar a las 23:30 y terminó alargándose dos horas mas. Los camareros nos contaban que por un día no les importaba hacer horas extra, "No todos los días esta por aquí Antonio Banderas" .



El jueves fue una jornada de mucho glamour, pero no olvidemos que lo importante aquí es el cine. Y el jueves había una cita importantísima: la proyección de 'Over your dead body' del prolífico Takashi Miike. Una historia de fantasmas tradicional japonesa traída a la actualidad mediante la historia del ensayo de una obra de teatro en la que se representa ese cuento de terror. Creemos que la película es sublime, una obra maestra en, la dirección, el montaje y la interpretación. Miike sigue con ese estilo de época que nos fascina a los amantes de la cultura japonesa. Los kimonos, la escenografía de la obra de teatro y por supuesto la atmósfera y los personajes fantasmagóricos. Este hombre es un genio.



Lección cinéfila del día: Déjalo en dos copas si al día siguiente quieres mantener los ojos abiertos en las pelis que quieres ver.



From Hell, Rachel