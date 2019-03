Unax Ugalde: "Bajo la acción de ETA yo no me hubiera implicado en una película como 'Lasa y Zabala'"

'Lasa y Zabala' se ha presentado en el Festival de cine de San Sebastián. Es la película con más polémica del certamen donostiarra que se se centra en el juicio a los Guardias Civiles que asesinaron a los dos etarras en el 83.

La película, dirigida por Pablo Malo, ha contado con una subvención de 100.000 euros de la diputación de Guipúzcoa, presidida por Bildu sin concurso previo.

El actor Unax Ugalde, que interpreta al abogado de las familias, reconoce que no habría aceptado este papel en otros tiempos. "Bajo la acción de ETA 'Lasa y Zabala' nunca podría haberse hecho, porque las sensibilidades son muy altas, el dolor es muy grande". "No me hubiera implicado en el proyecto", añade el actor.

Basada en hechos reales la historia se centra en Octubre de 1983. Arranca cuando desaparecen en Bayona los miembros de ETA 'Lasa y Zabala'. Doce años después, sus cuerpos, torturados y enterrados en cal viva por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), son identificados.

Comienza entonces un proceso en el que el abogado de las dos familias (Unax Ugalde) y su ayudante intentarán que se haga justicia y que los asesinos se sienten en el banquillo de los acusados.