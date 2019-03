San Sebastián 2014: 'Magical girl' gana la Concha de Oro en la noche de Carlos Vermut

El asturiano Javier Gutiérrez ha obtenido este sábado la Concha de Plata al mejor actor en la 62 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su comisario oscuro y violento de "La Isla Mínima", de Alberto Rodríguez. El actor no ha podido subir a recibir el galardón al escenario del Kursaal lo ha recogido su compañero de reparto, Raúl Arévalo. El actor madrileño ha leído el agradecimiento de Gutiérrez que decía que es "uno de los galardones más deseados por cualquier actor, me tiemblan las piernas y me falta la voz". A este premio se ha sumado Álex Catalán, que ha conseguido el premio del jurado a la mejor fotografía por la película producida por Atresmedia Cine, 'La isla mínima'.

Por su parte, la película española "Magical Girl", de Carlos Vermut (Madrid, 1980), ha ganado la Concha de Oro. Vermut ha obtenido también la Concha de Plata al mejor director, un doblete que no se producía desde 1997, con Claude Chabrol y su película "Rien ne va plus". Protagonizado por Luis Bermejo, José Sacristán, Bárbara Lennie y Lucía Pollán, el segundo largometraje de Vermut después de su debut con "Diamond Flash" es cine negro en estado puro, ambientado en Madrid y con referencias a los tebeos mangas.

La actriz danesa Paprika Steen ha obtenido la Concha de Plata a la Mejor Actriz por su trabajo en "Silent Heart", del director Bille August. "Gracias por hacer cine para mujeres de mi edad", ha señalado Steen al recoger el galardón por el personaje que encarna en la última película de August.

Además, El director Borja Cobeaga ha recibido el premio, dotado con 20.000 euros, que se otorga a una película vasca, por "El negociador", que es su tercer largometraje y en él retrata en clave de "comedia tristona", las vicisitudes de un personaje, inspirado en Jesús Eguiguren.

La película francesa "Wild Life", del director Cedric Khan, ha obtenido el Premio Especial del Jurado . La película es una "historia verdadera y extraordinaria", ha señalado Khan, que ha dedicado el premio a la "familia real".