Julie Gayet, "la amante de Hollande", revoluciona San Sebastián

Muchos ni siquiera la conocían y algunos se referían a ella como la amante. A principios de este año varias revistas destaparon la supuesta relación sentimental de Julie Gayet con el presidente François Hollande y ella pasó a ser una de las personalidades más codiciadas por la prensa.

La relación entre Hollande y Gayet convulsionó los cimientos de la vida política y social en Francia. Se desveló que el presidente, mientras vivía en el Elíseo con su anterior pareja, Valerie Trierweiler, se escapaba en moto, rodeado de guardaespaldas, para ver a su amante.

La ex primera dama de Francia, que llegó a enfermar, tuvo que ser hospitalizada, finalmente rompió su relación con Hollande y se ha vengado en forma de libro. Agotado el primer día de su venta, no deja muy bien parada la imagen pública del presidente galo. Sus políticas y este romance han desplomado su popularidad hasta el 13%.

Hollande vive ahora solo en su residencia oficial.

¿Y de 'La voz en off' qué?

La actriz estaba en el Festival de San Sebastián para presentar, como productora, la tercera película del chileno Cristián Jiménez 'La voz en off', una cinta que habla de secretos familiares, pero sobre todo de la marabunta interior que se organiza cuando no se dicen las cosas.

"Siempre pensé que 'La voz en off' trataba de la incomunicación y de los códigos que mutan, pensando que las cosas han cambiado tanto en Chile en tan poco tiempo que las nuevas generaciones y las antiguas tenían pocos puntos en común", reflexiona el cineasta.

Esta es la historia de Sofía, una joven vegana, separada y madre de dos niños; a la vez, es hermana de una mujer muy distinta a ella, sólida, independiente y resuelta, Ana (María José Siebald), e hija de unos padres muy especiales: Matilde (Paulina García), que no acaba de creer que su marido la abandone, y Manuel (Cristian Campos), que quiere una segunda oportunidad.

El director, para el que estar en San Sebastián es ya "una fiesta", cita como referentes las películas que tienen que ver con la vida familiar, que siempre le gustaron.

Pero las que "abordan este tema sin necesariamente someterse al modelo clásico de guion, como las de los taiwaneses Ang Lee o Edward Yang o alguna película de Buñuel", aunque también están sus "experiencias personales y familiares".

Y es que ninguna familia sobrevive sin secretos.