Denzel Washington: "Soy español de corazón"

Ante un abarrotado auditorio del Kursaal que le ha regalado una calurosa ovación, Denzel Washington recibió el premio de manos de Antoine Fuqua, su amigo y director de su última película "El Protector", que inaugura el Zinemaldia.

De riguroso negro, el actor que ha encarnado a personajes como Malcom X o Huracán Carter se dirigió al auditorio mediante señas para que cesaran los aplausos y pronunció un pequeño mensaje de agradecimiento no sin antes corregir a Fuqua que saludó con un "buenos días" en español. "Es buenas noches", rectificó Washington al director con el que obtuvo un Oscar por "The Training Day".

"No sé español, pero mi corazón 'is spanish", aseguró el actor, que se mostró "conmovido" por la "pasión" que el público le demostró "en las calles" de San Sebastián y por su apoyo sin la cual su trabajo de años en el mundo de la interpretación no hubiera sido posible, ha reconocido.

Fuqua destacó del primer premio Donostia negro su capacidad "increíble" como actor además de su "gran compasión y corazón". "Es una de las personas más sinceras que conozco" y sus actuaciones "trascienden" porque es un intérprete con "mucho poder y con un don", subrayó.

Tampoco los presentadores de la gala escatimaron halagos hacia el actor que cuenta en su haber con dos Oscars, dos Globos de Oro, dos Osos de Plata y otros 60 premios, y del que destacaron su polifacética carrera que "rompió moldes" y "abrió puentes" para otro modelo de interpretación.