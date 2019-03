Arranca el Festival de San Sebastián con Denzel Washington, Premio Donostia 2014

En todos los idiomas. Para todos los gustos. Nueva edición del Festival de cine de San Sebastián con menú de altura y sobre todo variado.

Títulos tan desatacados como 'La Isla Mínima' de Alberto Rodríguez, 'Magical Girl' o 'Autómata' protagonizada por Antonio Banderas, son algunas de las grandes bazas de la armada española, que compite con cine europeo, grandes producciones de Hollywood, documentales o cine de deporte o aventura.



Por la alfombra roja van a desfilar un total de 21 película, 17 de ellas compiten en sección oficial, que es solo la punta del iceberg de un certamen que un año más empieza con estrella.

El actor Denzel Washington acaba de llegar totalmente entregado al público para presentar 'El protector' y recibir un premio Donostia como reconocimiento a toda su carrera.

DENZEL WASHINGTON, PREMIO DONOSTIA 2014

Con una amplia sonrisa y ganas de bromear, Denzel Washington se ha mostrado este viernes satisfecho con su trayectoria profesional porque todo lo que ha hecho le ha "traído a San Sebastián", por lo que no lamenta ni se arrepiente de nada aunque todavía no está seguro de si ha llegado el papel de su vida.

La indiscutible estrella de la 62 edición del Festival de Cine de San Sebastián ha comparecido en una multitudinaria rueda de prensa horas antes de recibir el Premio Donostia, junto con Antoine Fuqua, el director de 'El Protector', la película que abre, fuera de concurso, el Zinemaldia. "Quizá soy un tipo del pueblo, normal, con un trabajo extraordinario", ha dicho el protagonista de 'El Protector', quien ha pasado un largo rato firmando autógrafos a las puertas del Hotel María Cristina, tras su llegada a San Sebastián. "Él es así siempre, no es un tipo corriente", ha subrayado Fuqua.

Washington: "No sé si ha llegado el papel de mi vida"

Washington, que se ha alegrado de ser el primer artista negro que recibe el Premio Donostia, ha asegurado que "no supone ninguna carga" ser considerado un símbolo de la comunidad afroamericana sino que, por el contrario, le encanta que los jóvenes vean en él un referente. Sin embargo, a la hora de dar consejos a las nuevas generaciones de actores, incluidos sus propios hijos, apuesta por iniciarse en el teatro, "estudiar prepararse y volver a estudiar".

En una muestra de respeto hacia Sidney Poitier, el artista con el que se le ha comparado desde el inicio su carrera, Washington ha zanjado: "solo hay un 'Poitier', es mi amigo y nunca podré ser Poitier". Con medio centenar de títulos en su filmografía, Washington asegura que no sabe si ha colmado ya su deseo de interpretar el papel de su vida, no sabe si ya lo ha hecho "o está por llegar", aunque ha mostrado que no es una cuestión que le preocupe. También se ha reído ante la posibilidad de que pueda representar al presidente estadounidense, Barak Obama. "Yo no estoy pensando en eso y él está muy ocupado", ha dicho sonriendo pero sí ha adelantado que prepara un proyecto de televisión del que no ha dado detalles.

Más serio se ha mostrado cuando le han preguntado si esta noche beberá vodka, whisky o ron, al lo que el actor ha respondido con un lacónico "agua" en castellano, un idioma que ha reconocido que desconoce y en el que se ha limitado a decir algunas palabras como "lo siento", "gracias" y "buenas tardes".

De hecho, el actor, que cumplirá 60 años en diciembre, ha lucido un inmejorable aspecto, con una camiseta y una americana negras, por lo que parece que su estancia en una clínica estadounidense para recuperar la forma ha surtido su efecto. Ante las numerosas cuestiones que se le han planteado no ha cesado de bromear con algunos periodistas a los que ha asegurado que son todavía "muy jóvenes" para alcanzar a calificarle como el mejor actor. Incluso cuando se le ha pedido una opinión sobre el cine español, Washington ha reconocido su desconocimiento sobre el asunto y ha remitido la cuestión a Fuqua, pero sí se ha atrevido a preguntarse públicamente "¿qué ha pasado con España en el Mundial de baloncesto?". "Vivo en Los Ángeles, veo a Gasol corriendo, me encantan los hermanos Gasol y Ricky Rubio, y... ¿cómo se llama este chico? Calderón", ha agregado Washington. "Quien tenga la respuesta que levante la mano", ha añadido para regocijo de público.

De su personaje en 'El Protector', el agente retirado de la CIA que toma la decisión de volver a utilizar los métodos que prometió no volver a emplear, Washington ha dicho que "todos tenemos la obligación de ayudar a los demás", pero él nunca llegaría a los extremos de la película porque cree en la Justicia.