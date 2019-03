Antonio Banderas: "He interpretado a muchos héroes en mi vida, pero no soy uno de ellos"

Antonio Banderas se ha paseado por San Sebastián de la mano de Cleo, la protagonista de su nueva produccción, la película 'Autómata'. Con gran sentido del humor, el actor ha querido presentar este filme de ciencia ficción con un sabor español:"Estoy buscando volver a mi casa, quiero hacer cine en España, Hollywood ha dejado de existir".

Este nuevo proyecto en el que se ha embarcado cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros, una cantidad baja con respecto a las habituales en el cine. Sin embargo, Banderas asegura que su faceta de productor no es algo filantrópico: "Se trata de reconocer lo que es para mí el talento y así crear una sinergia entre director y productor", ha explicado Banderas.

Nos ha contado cómo llegó el guión a sus manos, pues, Gabe Ibáñez, es un director novel. Reconoce que cuando el guión cayó en sus manos, mientras rodaba con Almodóvar, no lo leyó pero cuando lo hizo llamó al director: "En la página 28 la sensación que me produjo era tal que llamé a Gabe y le dije, no sé cómo pero esto lo vamos a hacer", asegura el malagueño.

En 'Autómata' veremos "una referencia a la muerte de una civilización y la continuidad de algo que ha sido creado por esa sociedad, los robots", ha comentado el actor y asegura que refleja un presente confuso y violento donde se están perdiendo los valores "que es el mundo de ahora". Una cinta que explora un género poco explorado en el cine español pero por el que el Banderas apuesta: "Es imposible competir con Hollywood, pero tampoco lo pretendemos".

Así, Banderas ha dejado clara su intención de volver a sus orígenes, al cine español y ha querido reivindicar la situación de muchos directores pidiendo al gobierno mayores presupuestos para la producción de películas:"Reconozco el talento de la gente de mi país y si tengo que echar una mano la echaré", ha dicho el actor.

El malagueño se rapa al cero y comparte protagonismo con su ex-esposa Melanie Griffith en esta nueva película En su vuelta a la ciencia ficción se trasladará al futuro (50 años adelante) e interpretará a un agente de seguros responsable de investigar casos de androides defectuosos, todo ello de la mano del cineasta español Gabe Ibáñez.