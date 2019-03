Luis Tosar: "'El Desconocido' es una película muy pegada a la realidad que estamos viviendo"

“’El Desconocido’ es una apuesta muy arriesgada, es grande de forma y de empaque y al mismo tiempo una película muy pegada a la realidad que estamos viviendo”. Luis Tosar presenta junto al director Dani de la Torre un avance de cinco minutos de la nueva producción de Atresmedia cine en el Festival de cine de Málaga.



Se trata de un thriller de suspense y acción que gira en torno a Carlos, un ejecutivo de banca que comienza su mañana rutinaria llevando a sus hijos al colegio, algo excepcional de lo que suele encargarse su mujer. Cuando arranca su coche recibe una llamada desconocida para Carlos, pero que lo sabe todo sobre él.



"Se entera de que tiene una bomba debajo de su asiento" y le comunica que tiene apenas unas horas para reunir una elevada cantidad de dinero. Si no lo consigue, su coche volará por los aires. La película surge a tiempo real.



"He estado muy conectado al proyecto desde el principio" y por eso es un proyecto muy especial para Luis Tosar, Al actor le llegó una idea que no tenía guion. "Dani de la Torre y yo nos con conocemos desde hace mucho tiempo".



Con este thriller, el gallego vuelve un registro que ya tiene controlado a la perfección. Después de "un año de locura rodando sin parar" al actor todavía le queda muchos retos personales por cumplir "a veces me dan ramalazos de dirigir pero es muy complicado".



¿Cuáles son los tópicos de los gallegos?

Aprovechamos la ocasión para preguntarle al actor sobre los tópicos entre vascos y andaluces. "Siempre tienen algo de verdad", confiesa el actor entre risas. Él es gallego y también "han chupado chistes por un tubo" como "un gallego responde con otra pregunta". El actor si que confiesa que "los gallegos son más cabrones de lo que dicen". La película tiene previsto su estreno el próximo mes de septiembre.