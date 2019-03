Hugo Silva: “’Tenemos que hablar’ es una comedia romántica y esa frase rotunda que todos tememos”

“Es una comedia romántica que gira en torno a un entusiasta perdedor que todo le ha salido mal y de repente su ex novia le llama después de dos años y le dice: Tenemos: que hablar.”. Éste es el punto de partida del nuevo proyecto de David Serrano, producido por AtresmediaCine, que ha presentado en la 18 edición del Festival de cine de Málaga acompañado de Hugo Silva, que será el protagonista de la comedia junto a Michelle Jenner.

“Tenemos que hablar es esa frase rotunda que todos tememos”, explica el actor. A partir de esa llamada de su ex, “comienza a surgir situaciones absurdas” que no va a seguir desvelando para no destripar el guión. De momento la película se encuentra en el proceso de ensayos, y “empezamos a rodar en un mes”. Será el 1 de junio en Madrid.

El personaje de Hugo, sigue “enganchado de su ex” y es un punto de partida muy bueno que va a dar pie a la comedia. Un género que según dice Hugo siempre ha conectado muy bien con el público. Es una forma de enriquecer la relación tan buena que tiene el púbico español con el cine español”.

Michelle Jennesr y Hugo Silva, una relación “con gran peso mediático”

Cuando a Hugo Silva Primero le llegó la primera versión de guión “le gustó bastante”. En este momento no sabía que Michelle Jennes optaba al papel. A los dos días de decir que aceptaba el papel de protagonista, le dieron la “grata” noticia de que la actriz iba a ser su compañera en esta aventura.

Hugo Silva está muy “ilusionado” de volver a trabajar con Michelle después de la exitosa serie de Antena 3. Han pasado 10 años desde ‘Los Hombres de Paco’ donde su relación “tuvo un peso mediático muy fuerte”.

David Serrano, director y guionista de ‘Tenemos que Hablar’

El guión corre a cargo del director David Serrano y Diego San José, guionista de ‘Ocho apellidos Vascos’. Llevan mucho tiempo trabajando juntos en otros proyectos y a los dos les apetecía “hacer una comedia romántica”.

Se pusieron a ello y ‘Tenemos que hablar’ se hace con el objetivo de que la gente se ría mucho y que guste al mayor público posible.

“¿Qué estarías dispuesto hacer por tu ex?”. El director nos avanza que la trama hablará mucho de los ex novios, de esa figura peculiar con la que todos hemos tenido que convivir en algún momento.

David nos habla un poco más sobre los personajes protagonistas a los que da vida Michelle Jenner y Hugo Silva. “Son dos muy buenas personas bastantes neuróticas”. El público se va a sentir identificado con ellos porque son situaciones que pueden pasar a cualquiera.