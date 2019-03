Dani Guzmán: "Rodar 'A cambio de nada' me ha hecho entender aspectos de mi vida"

"La primera vez que vine a Málaga vine con muchos sueños y ahora vengo a decir adiós a mi primera película". El actor Daniel Guzmán debuta como director de cine y presenta su película en sección oficial de la 18 edición del certamen.



"'A cambio de nada' es una historia de amistad de personajes de diferentes generaciones donde todo parte de un protagonista que es Dario, un chaval que se escapa de casa porque sufre la separación de sus padres y en esa huída busca su lugar y el afecto que no tiene". Así arranca 'A cambio de Nada' el primer largo como director de Daniel Guzmán.



"La película trata el tema de la adolescencia, una etapa que condiciona nuestra personalidad" y como dice el director tiene mucho material para construir una historia que divierta, emocione y ayude a la reflexión".

'A cambio de nada' tiene una gran parte biográfica, aunque es una parte que se queda para él. "El público tendrá que averiguar qué es lo que le ha pasado a él y que es lo que le ha dado forma". Pero avisa: "la realidad supera la ficción".



Con la película ya terminada, echamos la vista atrás y el actor hace balance de lo que le ha aportado el proyecto, qué ha aprendido con él y en qué aspectos de su vida le ha cambiado. "Me ha hecho entender cosas de mi vida a través de la película que estaba en deuda conmigo", explica Guzmán. ”Todavía no soy consciente que he terminado la película”, aunque lleva un año viéndola en montaje.



"No pensé que me fuera a costar tanto"



Dejó de trabajar en televisión hace diez años para "escribir esta historia". No pensó que le iba a costar un lustro escribir el guión de su primera película. "pensé que me iba a costar un año o dos". En ese momento comenzaba para Dani Guzmán una carrera de obstáculos que ha sabido superar cada uno de ellos para llegar a la meta que se había propuesto.



Cuando acabó el guión se encontró con la "peor crisis de este país", el contexto social económico para sacar adelante una película con inversión privada era "imposible" y a priori no tenía ayudas. "Se me cayó dos veces" y estuvo tres años buscando financiación.



"Es una película ambiciosa" con un presupuesto alto y conseguirlo solo de inversión privada "era muy complicado". Por eso le ha costado diez años de esfuerzo y lucha. El actor recuerda las palabras de su abuela que le decía que ya que había comenzado el proyecto y llevaba tanto tiempo inmerso en él, "no podía dejarlo a medias".



“Ha sido muy duro”, pero sabe que cuando comparta su trabajo con sus amigos y familiares se le va a olvidar todo lo sufrimiento que ha pasado. Cinco años encerrado sin ver a sus amigos ni a su familia que para Daniel ha sido “muy duro pero a la vez muy gratificante”.



“Es tan bonito tener el guion que llevas persiguiendo durante tantos años” que para el director todo ese esfuerzo ha valido la pena y se ha quedado en un recuerdo del pasado. Da las gracias “a los que le han ayudado y a los que no”. Le ha servido para hacerse más fuerte.



El director ha disfrutado con todo el proceso, desde escribir el guión hasta el momento de elegir el casting y rodar con ellos durante cuatro meses. Cada pequeña fase ha sido complicada. Pero como dices Dani “es un oficio artesanal que es fascinante”.



"Si tenemos un fin de camino bonito va a ser más gratificante"

Hoy es un día muy especial para el director. Presenta su primera película en sección oficial en el Festival de cine de Málaga. La primera vez que vino al certamen “vine con muchos sueños” con su primer corto y ahora, dice adiós a su primera película.

“Hoy va a ser el momento en el que me despida de mi película y camine por sí misma y tenga vida propia”, explica el actor. Siempre va a venir conmigo emocionalmente”. Está "muy tranquilo", disfrutando mucho de las entrevistas, y deseando compartir "con todo el mundo" su proyecto. Para él "contar historias" es dar "sentido a hacer cine".