Arranca la cuenta atrás para el Festival de Málaga con una gran fiesta en Madrid

Dicen que la vida es lo que pasa mientras esperas a que vuelva el Festival de Málaga. Y ya se nota que estamos a menos de un mes para que arranque una nueva edición, porque a la fiesta de presentación no faltó nadie. De los cortometrajistas a los directores de la sección oficial, todos demostraron en una alfombra roja infinita (no por longitud, si no por las más de dos horas de duración) que a la "ciudad de los espetos" se va a disfrutar de nuestro cine. Y, sobre todo, "de un público maravilloso".

Serán 15 las películas que se presentarán en una sección oficial cargada de 'rockies', entre los que se encuentra Manuela Moreno. La responsable del archipopular corto 'Pipas' competirá por la Biznaga de Oro (o mejor aún, por el Premio del Público) con la que presumiblemente será la película más divertida del festival.

"Todos hemos tenido que vivir la odisea de una despedida, y nosotros hemos sobrevivido", cuenta la debutante rodeada del equipo de 'Cómo Sobrevivir a una Despedida'.

También estuvieron en la fiesta, que acogió el madrileño Círculo de Bellas Artes, Leticia Dolera con sus 'Requisitos para ser una persona normal' ("¿Quién necesita serlo?"), o Fernando González Molina, quién presentará cinco minutos de 'Palmeras en la Nieve', una superproducción de época protagonizada por actor fetiche. "Estar detrás de Mario Casas en Málaga es una experiencia casi psicotrónica”, cuenta el director, haciendo referencia a ciertas enfervorecidas anécdotas (y ciertos tirones de pelo) de las fans malagueñas.

En el turno de los homenajeados, Antonio de la Torre se preguntó "si ya va teniendo edad de ser un señor" porque recibe el premio Málaga Sur a toda una carrera, y Julieta Serrano, premio Ciudad del Paraíso, contó que, en su primer festival, no sabía qué era exactamente una "biznaga".

Y así, con el buen sabor de boca que deja una fiesta (con la que, por cierto, se celebró también la mayoría de edad de la cita,) se pasará mucho mejor el poco menos de un mes que nos separa del 17 de abril, día en el que "ríete tú de la alfombra roja de los Oscar".