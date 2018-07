Antonio Velázquez, María León o Manuela Vellés, entre los invitados en la gala de inauguración

GALA DE INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA 2015

Entre los invitados a la gala de Inauguración del Festival de Málaga, el actor Antonio Velázquez ha sido de los primeros en pisar la alfombra roja. No presenta película pero no ha querido perderse el inio del certamen. María León, "feliz con el éxito en Allí Abajo", quería apoyar a su hermano Paco León, del que se siente "orgullosa" ya que recibe el premio Eloy de la Iglesia. Manuela Vellés también ha querido estar para apoyar la mayoría de edad del certamen o Irene Montalá que el pasado año no pudo estar porque había sido madre.