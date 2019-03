Antonio de la Torre, actor versátil donde los haya, ha recibido este sábado el premio Málaga - Sur como reconocimiento a toda su carrera. Le preguntamos a Antonio de la Torre qué siente al recibir un premio a toda una trayectoria sin haber cumplido aún los 50. Él, sabiendo que es algo poco común, responde que "vivir de ser actor para mí es algo relativamente reciente, porque hasta 2007 compaginé mi trabajo de periodista con el de actor con lo cual tengo la sensación de estar empezando, pero también reconozco que 47 años no son 27" .

De la Torre recibe este homenaje en el mejor lugar que podría imaginar, su Málaga natal. "Para mi es un orgullo recibir un premio en mi ciudad, primero por una cosa tan primaria como es saber cómo se sentirían mis padres, si estuvieran vivos, al enterarse. Es un pensamiento que inevitablemente viene a mi cabeza de una manera abrumadora", explica.

"Estoy muy emocionado, este premio para mí, quitando el Goya, pero no porque sea más, sino porque es distinto, es el más importante que he recibido como actor y ahora mismo no se me ocurre recibir otro", añade.

¿Soñaba Antonio cuando se marchó de Málaga a estudiar periodismo, y posteriormente ejercerlo, triunfar como lo ha hecho? "Honestamente tenía muchos sueños de grandeza, y me imagino que eso es necesario para dedicarte a una profesión como esta, que tiene un punto narcisista. Lo que pasa es que intentas como persona es madurar y colocar tu felicidad en otro sitio, y entender que esto es un oficio y no eres tu éxito, como tampoco eres tu fracaso".