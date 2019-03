"Para hacer lo mismo no hago nada", explica Paco León en la terraza del Hotel en el que se concentran las entrevistas del Festival de Málaga. El humorista presenta en la sección oficial, la misma que hace dos años le reportó tantas alegrías con 'Carmina y Revienta', su segunda película como director: el cierre al díptico sobre su madre 'Carmina y Amén'.

"Había que remangarse y profundizar un poco, meterse en temas importantes, y la muerte me pareció un tema para enfangarse de verdad". En la película, la muerte llegó al salón de Carmina un sábado, cuando su marido exhala su último suspiro en un sillón sin despedirse ni hacer ruido. Carmina llora, pero decide no dar parte hasta el lunes para poder cobrar una paga importante. Hasta ese día tendrá que esconder el cadáver a sus vecinas mientras ve las horas pasar acompañada de su loro Bárcenas. "Aún así, la película es desternillan y tiene muchos colores".

Un paso hacia la "profesionalización"

Aunque 'Carmina y Amén' sigue siendo una película de bajo presupuesto (tenía 15 veces más dinero que 'Carmina y Revienta', pero "15 veces menos que cualquier otra película"), esta vez todos han cobrado.

"En la primera película me quedé muy descontenta, pasé tantos sofocones para que luego no me dieran ni un duro", explicó Carmina Barrios durante la rueda de prensa. "Esta película es un salto hacia la profesionalización, el cine no es hacer las cosas pidiendo favores, a la gente hay que pagarle", apuntó su hijo.

Paco León, "un director cansino"

"Yo he hecho todo como me ha dicho Paco, es cansino como el solo" espeta Carmina, que confesó que en esta segunda película ya se sintió una actriz. "Ha sido muy distinta, había mucho guión, pero me lo he pasado muy bien. También lo he pasado muy mal porque lo he vivido como si fuese verdad, y ver llorar a mi hija es muy duro".

La química entre madre, Carmina Barrios, e hija, María León, es de nuevo vibrante, aunque todo formaba parte de un guión, que por cierto, Paco León no entregó a ningún actor, y acabó buscando el texto a través de la improvisación de los actores para encontrar "los límites". "El guión no lo tenía nadie, solo lo tenía yo, y estaba muy definido, y es sorprendente como improvisando se llegaba casi con total precisión al guión que estaba escrito".

"Unas expectativas altísimas"

"Fue muy emocionante cuando llegamos con un experimento rodado en 11 días con dos cámaras de fotos. En Málaga se convirtió en una película". Paco León presentaba hace dos años su opera prima como director en el mismo foro en el que se encuentra ahora. Volvió a casa con el Premio del Público, el Especial del Jurado y el de mejor actriz para su protagonista.

"Este año llegamos con unas expectativas altísimas y con el camino sabido" dice el director, mientras confiesa que hubo llamada desde el Festival e Cannes interesándose por su proyecto. "Pero yo tenía muy claro que quería estrenar en Málaga".

Expectativas y revuelo a parte, Paco León confiesa que el "se ha quedado satisfecho" con sus 'Caminas' y que esta segunda entrega cierra la saga. Incluso puede que su trabajo detrás de las cámaras, porque, aunque confiesa que le gusta, "siempre serán actividades extraescolares". Eso sí, su madre "ya está leyendo guiones", aunque le gustaría rodar "siempre a las órdenes de su hijo".

Después de estrenar 'Carmina o Revienta' e forma simultánea en cines y en Internet, 'Carmina y Amén se estrenará exclusivamente en salas, pero Paco León promete que está buscando la manera de llegar "a la mayor gente posible".