Oona Chaplin: "El cine se está muriendo, es inteligente experimentar con la distribución"

"Ahora no asumimos la muerte con naturalidad". Oona Chapplin, hija de Geraldine y nieta de Charles Chaplin, tiene tan solo 27 años, pero habla de la muerte con una sonrisa en la cara. El tema místico o trascendental viene a cuento de su última película, un thriller dramático "con fantasmas" que se presenta este viernes en la sección oficial del Festival de Málaga.

En 'Purgatorio', los que de alguna manera se enfrentan con la muerte son, por un lado, el personaje de Oona, una mujer callada y "paralizada por una pérdida", y por el otro, un niño "que no entiende su gravedad y que le falta al respeto". Ambos se encuentran después de que ella se mude a uno de esos barrios que, fruto de la burbuja del ladrillo, han acabado por convertirse en vecindarios de nichos vacíos. La noche del primer día de su nueva vida, su única vecina le suplica que se quede con su hijo de 10 años durante unas horas, que acabarán convirtiéndose en un 'Purgatorio'.

"De estar todos los días horas y horas llorando, gritando y corriendo, viví un cansancio que no conocía" explica la actriz en la cafetería de la planta baja del hotel en el que se aloja durante el festival,confesando que al principio, el chaval protagonista le daba "pavor". "¡Hitchcock decía que nada de niños ni de animales y yo estaba allí con uno!"

Una película de primeras experiencia

Puede que Oona Chaplin no sea tan conocida por el público español (A penas la hemos podido ver por nuestra filmografía en la película ‘¿Para qué sirve un oso?’, película de Tom Fernández que, por cierto, tuvo mucha suerte en el Festival de Málaga de hace 3 años) Pero la actriz es mundialmente conocida por su papel de Talisa Maegyr en ‘Juego de Tronos’ y más popular aún en Reino Unido por su participación en la serie 'Dates'.

Con semejante ficha en IMDB, el de 'Purgatorio' es su primer papel protagonista, con el que compartió jornadas de trabajo con otro debutante, el director Pau Teixidor. Al catalán le llegó la oportunidad gracias al festival de cortos 'Tu Talento Cine: 365 Film', el primero que buscaba a través de Internet a director y guionista para parir su primera película. "Que fuera la primero o la décimoquinta película de Pau a mi me habría importando. Lo que pasó es que conectamos y por eso hice la peli", explica Oona antes de confesar que una escena del guión de 'Purgatorio' reflejaba un sueño recurrente de su adolescencia sin que ella se lo hubiese confesado a nadie del equipo.

"Es inteligente experimentar con la distribución"

A pesar de que "el producto" se perciba desde la butaca como una película convencional, no lo ha sido ni su origen ni tampoco lo será su distribución. La película se estrenará en salas, pero antes tendrá un precuela en La Sexta 3. Al mismo tiempo, se estrenará Atresplayer, la plataforma online de vídeos de Antena 3, una versión especial para Internet llamada 'Purgatorio Redux'. Poco después se podrá conseguir en formato DVD con la revista Fotogramas. Ya con la llegada del calor se estrenará en La Sexta 3 al completo, y un mes mas tarde se podrá ver en streaming en el videoclub online Nubeox.

"Creo que el cine se está muriendo, es una realidad muy triste pero cuanto antes lo aceptemos de una manera sana antes podremos evolucionar con el tiempo. Principalmente porque la gente ya no va al cine, y hay que ir creciendo con los medios. Me parece genial que se experimente con distintos métodos de distribución. Si no nos vamos a quedar con un cine que son o superproducciones o una peli independiente de cien duros".

