Ana de Armas: "Martiño es mucho más serio que antes"

"Seguimos teniendo la misma cara de bebés". Hace siete años que Ana de Armas y Martiño Rivas empezaron a jugar a ser actores. Aquel colegio aislado en medio del bosque fue su academia, además de un éxito de audiencia y n fenómeno entre los adolescentes de todo el país. Dice el que por aquella época se hizo llamar Martín y que ahora ha recuperado el nombre que aparece en su documento de identidad. "El Internado solo me ha traído cosas buenas. Me enseñó mucho los entresijos de esta profesión. Perder el anonimato en su día me pareció algo irrecuperable y algo de lo cual me podría haber llegado a arrepentir. Ahora estoy muy agradecido de que esa serie haya tenido éxito y que nos haya dado cierta popularidad para ayudarnos a progresar".

Aún insultantemente jóvenes, pero ya con toda su belleza madura (a pesar de que Martiño dice que siguen "teniendo cara de bebés"), ambos actores se vuelven a encontrar en 'Por un puñado de besos', una de las quince películas que participan en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga, ciudad a la que han viajado para la presentación este miércoles. Ellos no son las únicas caras que se hicieron conocidas gracias a la televisión. En el reparto hay representación de 'El Barco', 'Puente Viejo' e incluso 'Física o Química' con nombres como Jan Cornet, Marina Salas, Alejandra Onieva o Andrea Duro.

La película es una integrísima historia de amor, cuya semilla es el anuncio que ella pone en el periódico en busca de un hombre con el que rehacer su vida después de conocer una circunstancia personal que cambiará su vida para siempre. La circunstancia no tarda en conocerse, pero es mejor saber poco más sobre la sinopsis de la cinta. Lo básico es que, igual que en El Internado, Ana y Martiño vuelven a ser pareja.

"Es increíble que haya pasado tanto tiempo y tan poco a la vez. Todo lo que habíamos construido seguía ahí" explica el actor hablando del reencuentro con su ex compañera de serie.

'Por un puñado de besos' habla "de trascender prejuicios, de superar adversidades, de otorgar el perdón, de entender que la gente se equivoca y de las segundas oportunidades", dice el actor, pero sobre todo, habla cómo hacer posibles los amores imposibles.

Ana de Armas quería tener el pelo rosa

Describir a los personajes de cada uno de los actores es complicado, porque ir descubriendo los que pequeños (y grandes) detalles que los definen es uno de los alicientes de la película. Ana interpreta a Sol y Martiño a Dani. Ambos vienen rebotados de una relación anterior y cada uno la enfrenta como buenamente puede. Pero ella, "de la que te enamoras enseguida", tiene una peculiaridad: tiene el pelo teñido de rosa (amén de llevar el color de las uñas dependiendo de su estado de ánimo). Semejante estilismo capilar fue una idea personal de Ana de Armas, propuesta que el director David Menkes aceptó.

La propia actriz nos cuenta la anécdota. "Me desperté un día, no estaba en España y le escribí un mail a David, llevaba dos días soñando y pensando continuamente en que Sol debería tener el pelo rosa. Yo creía que definía su historia, porque a veces cambiándote algo parece que ta vas a mirar en el espejo y te vas a sentir mejor, pero solo es el tiempo el que hace que ta va a ayudar a superar las cosas"

Menkes afirmaba durante la rueda de prensa en el festival de Málaga que, después de 'Mentiras y Gordas' sentía la necesidad de volver a trabajar con Ana, y que fue la propia joven la que sugirió el nombre de su 'partenaire' para la película. "Quién sabe dónde estaremos dentro de 10 años", dice Martiño casi al final de nuestra charla. A lo que Ana responde: "Si me volviesen a preguntar por un actor yo volvería a decir tu nombre".

No se puede saber dónde estarán dentro de diez años, pero lo que sí tenemos claro es que 'Por un puñado de besos' estará en cines en abril.