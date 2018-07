Aitana Sánchez Gijón, Irene Escolar y Jorge Calvo homenajean a Maribel Verdú a ritmo de "Take Chance on Me"

LA ACTRIZ RECIBE EL PREMIO MÁLAGA SUR

La actriz Maribel Verdú, ha recibido el Premio Málaga Sur como reconocimiento a toda su carrera en la 17 edición del Festival de Málaga. Asegura que sin dudar volvería a empezar "siempre y cuando viviese todo" lo que ha vivido, las cosas buenas y "las malas, las decepciones y las alegrías". Durante la gala muchos amigos y compañeros de profesión quisieron sorprenderla y le dedicaron un baile a ritmo de 'Take chance on me'