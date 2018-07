Películas que participarán en la sección oficial a concurso del Festival de Málaga

La 16 edición del 'Festival de Málaga. Cine Español', que este año se celebra del 20 al 27 de abril, avanza varios de los títulos que compondrán su Sección Oficial a concurso, entre las que se encuentran algunas de las películas más esperadas de nuestra cinematografía.

‘15 años y un día’ de Gracia Querejeta

Dirigida por Gracia Querejeta, narra la relación entre un adolescente conflictivo y su abuelo Max (Tito Valverde), un militar retirado que vive en un pueblo de la Costa de la Luz. Cuando Jon (Aron Piper) es expulsado del colegio, Margo (Maribel Vedú), su madre, decide enviarlo lejos para que Max lo meta en cintura. No le será fácil. A Jon le gusta bordear el peligro, y el ex militar es un hombre de costumbres que se ha asentado en un punto muy cómodo de la vida. Los dos se enfrentarán a sus limitaciones y a sus miedos.

La nueva obra de la directora madrileña, producida por Tornasol Films y Castafiore Films, está protagonizada por Maribel Verdú, que ya trabajó con Gracia Querejeta en ‘Siete mesas de billar francés’, Tito Valverde, Aron Piper, Belén López, Susi Sánchez, Boris Cucalón y Pau Poch.

‘Somos gente honrada’ de Alejandro Marzoa

La película de Alejandro Marzoa nos cuenta como Carlos y Miguel, dos padres de familia y amigos de toda la vida, no pasan por su mejor momento. Tras haber llegado a la cincuentena, se ven sin trabajo y sin dinero. Cuando la situación es prácticamente insostenible es cuando sucede el milagro: en un día de pesca, se encuentran un paquete con diez kilos de cocaína. Los dos amigos deciden comenzar a vender la droga para conseguir salir de la miseria que están viviendo. Pero el dilema moral no es su único problema: ¿qué saben dos cincuentones de cocaína?

Este es el punto de partida de ‘Somos gente honrada’ la primera película de Alejandro Marzoa, tras una exitosa carrera como cortometrajista. El film, producido por El Terrat y Vaca Films (‘Celda 211’, ‘Secuestrados’), en coproducción con Persona Non Grata Pictures (Portugal). Además cuenta con la participación de Televisión Española (TVE), Televisió de Catalunya (TVC), con el apoyo del ICAA y el ICEC y la colaboración de Base New Talent de ESCAC.

El reparto está encabezado por Paco Tous (‘Con el culo al aire’, ‘Los hombres de Paco’, ‘23-F’), Miguel de Lira (‘No habrá paz para los malvados’, ‘El lápiz del carpintero’), Unax Ugalde (‘No controles’, ‘Che: El argentino’, ‘Alatriste’), Manuela Vellés (‘Secuestrados’, ‘Camino’, ‘Caótica Ana’) y Marisol Membrillo (‘Cuéntame’, ‘Amar en tiempos revueltos’, ‘Planta 4ª’).

‘Casting’ de Jorge Naranjo

Es la ópera prima de Jorge Naranjo (Sevilla, 1976), director y guionista curtido en el mundo del cortometraje que en el verano de 2011 se lanzó a producir esta cinta de historias cruzadas unidas por un casting al que acuden todos los protagonistas.

La película, producida por Gauger Film y Nana Films, está interpretada por jóvenes actores como Javier López, Esther Rivas, Beatriz Arjona, Ken Appledorn, Ruth Armas, Nay Díaz, Marta Poveda, Carmen Mayordomo y Dani Pérez Prada, y cuenta con la colaboración especial de Juanra Bonet y Natalia Mateo.

La historia nos cuenta como Javi ha salido de su último casting derrotado y lo último que quiere es ir a otra prueba. Pero a ésta tiene que ir. Le obliga su novia, el alquiler y, sobre todo, que no tiene otra opción. Lo que no sabe es que allí conocerá a Esther, una actriz con quien pasará algunas horas hasta que les toque el turno, en un viaje emocional de flirteos, emociones y desengaños que le ayudará a encontrarse con él mismo. Aunque no quiera… Aunque eso pueda cambiarle toda su vida.

Como curiosidad, destacar que los protagonistas aparecen en el film con sus nombres reales, aunque enmarcados en una ficción, y que cuenta con cameos de gente como Daniel Sánchez Arévalo, Raúl Arévalo, David Guapo, Fernando Ramallo, Eloi Yebra, Críspulo Cabezas, Fernando Gil o Teresa Hurtado, entre otros.

‘Hijo de Caín’ de Jesús Monllaó

La película dirigida por Jesús Monllaó, basada en el bestseller ‘Querido Caín’ de Ignacio García Valiño, está protagonizada por Jose Coronado, Julio Manrique, María Molins, David Solans, y Jack Taylor, entre otros.

En ‘Hijo de Caín’, Nico Albert (David Solans) es un adolescente de extraño carácter, inteligencia excepcional y una única obsesión: el ajedrez. Carlos (Jose Coronado) y Coral (María Molins), preocupados por su hijo, contratan al psicólogo infantil Julio Beltrán (Julio Manrique). A través de la terapia y de la afición común al ajedrez, Julio se adentrará en el inquietante mundo de Nico y en las complejas relaciones de esta familia aparentemente modélica. Descubrir la verdad a tiempo será la única opción para evitar que la esencia del mal acabe dominando sus vidas.

‘Hijo de Caín’, producida por Life & Pictures en coproducción con Salto de eje P.C. y Fosca Films y distribuida por Alfa Pictures, es un thriller dramático donde casi todo el mundo tiene secretos, y los secretos no revelados tarde o temprano se transforman en mentiras. Una historia de secretos y mentiras que alcanzan un punto de no retorno... ¿Qué sucede cuando unos padres pierden todo control sobre su primogénito? Esta es la premisa en la que se basa ‘Hijo de Caín’, la odisea de una familia incapaz de reaccionar ante un hijo que se les escapa de las manos.

‘Diamantes negros’ de Miguel Alcantud

Dirigida por Miguel Alcantud y protagonizada por Setigui Diallo, Hamidou Samaké, Carlos Bardem, Willy Toledo, Carlo D’Ursi y Santiago Molero, es una película de denuncia sobre el tráfico de niños entre África y Europa para jugar al fútbol.

Este tráfico es el nuevo concepto de trata de esclavos. Según las normas de la FIFA, ningún club europeo puede contratar menores de 18 años de fuera de Europa. En la práctica, algunos equipos de las principales ligas europeas lo hacen.

La intención de la película es denunciar esta práctica ilegal e inmoral a través de la historia de niños que llegaron a Europa desde África con 15 años y la promesa de que serían estrellas del fútbol. Amadou y Moussa son captados en Mali por un ojeador, separados de sus familias y traídos a Madrid para triunfar. Un periplo por España, Portugal y el norte de Europa, que les enseña de primera mano las sombras del llamado deporte rey, un negocio que dejará de tratarlos como niños para verlos como ‘Diamantes Negros’.

La película está producida por Potenza Producciones (España), Fado Filmes (Portugal) y Latido Films (international sales) con el apoyo de: ICAA, Comunidad de Castilla – La Mancha, Eurimages e Ibermedia,