Las estrellas del cine español brillan en Málaga

La alfombra roja ha estado repleta de ilusión y alegría, pero sobre todo de un apoyo total al cine español por parte de cada uno de los asistentes. También se ha hablado mucho del estreno de la nueva película de Isabel Coixet y de las todas las expectativas que está provocando el Festival.

Alberto Ammann: "Aquí conocí a mi actual pareja

Eduardo Velasco está muy a gusto en su tierra. Ha decidido no opinar sobre ninguna película o profesional en particular, sino entregar sus mejores deseos para el cine de este país. "Quiero que ganemos todos, que es lo que nos hace falta", el actor también se ha dirigido a los espectadores para pedirles que no dejen de ir al cine.

Sandra Cervera, actriz de Puente Viejo, también ha hablado con nosotros: "tenía un recuerdo maravilloso del año pasado y creo que este lo ha superado". Sandra considera esencial apoyar al cine español, "tenemos que seguir luchando y el Festival de Málaga es un apoyo más".

Por su parte, Julián López ha acudido al Festival por cuarta vez y ha reconocido su pasión por el ambiente que lo rodea; "es muy bonito, lo tiene todo para pasarlo bien, es una cita ineludible". El actor, que ha fichado por la tercera temporada de 'Con el culo al aire', ha comentado que espera que la gala de inauguración vaya muy bien y que la película de Isabel Coixet 'Ayer no termina nunca' sea un éxito y tenga un gran recorrido.

También ha hecho su aparición Alberto Ammann que nos ha contado detalles sobre la película 'Combustión' también de Atresmedia Cine, de la cual es protagonista junto a Alex González y Adriana Ugarte. La película se estrena mañana en el Festival y el viernes en el resto de cines españoles. De su personaje ha comentado que "es un tío que está un poco curtido y va a lo suyo. Es un pirata que navega tanto sólo como acompañado, no piensa mucho en los demás". "Es mi tercer año en el Festival y mis mejores recuerdos están relacionados con la calidez humana pero también con mi actual pareja, ya que fue aquí donde la conocí.

Álex González también nos ha hablado de Combustión, "Mañana es el día y, aunque estamos tranquilos con el trabajo hecho, el público es el que tiene la última palabra. Estoy haciendo un ejercicio de vivir el proceso y no el resultado, ojalá salga bien parada la película, si no es así no pasa nada, el trabajo está hecho y lo hemos disfrutado".

Ana Fernández, protagonista de 'Los Protegidos' y bloger de Celebrities, ha comentado que cada año hay más gente. "Llevo viniendo 4 años y lo mejor es la adrenalina que sientes desde que sales del hotel hasta que entras en el teatro".

Veronica Echegui hace triplete: es jurado, presenta 'La gran familia española' y 'Kamikaze' las dos con la participación de Atresmedia Cine. "A mi primer Festival vine acompañada de Vigas, lo recuerdo con mucho cariño". Por otro lado, Giselle Calderón, saltadora de Splash!, ha explicado que ha venido a disfrutar de su tercer año. Juanjo Artero ha afirmado que el Festival se va superando cada año. "Ya el hecho de venir a Málaga es una maravilla, espero que tengamos una buena inauguración y tengo muchas ganas de venir mañana al homenaje de José Coronado.

Ha sido el tercer Festival de María Castro, del cual ha recalcado la emoción del contacto con la gente; "me sorprende mucho, nunca he tenido un actor idolatrado o un cantante... Te devuelven lo que tú trabajas de esta manera. Sólo pienso en pasarlo bien hoy, quiero que a la gente le emocione la película, remover sentimientos.

Por último, Miguel Ángel Muñoz ha aparecido delante de las cámaras. Hace doblete en esta edición participando en dos películas: 'Viral' y 'Al final todos mueren'. "Estoy súper contento, poder venir aquí es un regalo”. Ya es la duodécima vez que acude al Festival, y sigue sorprendido por la ilusión que demuestra el público.