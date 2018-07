Día 1: ¿Pero en Málaga no iba a hacer calor?

TRABAJANDO EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA

Los periodistas que llevan ya varios años cubriendo el Festival de Málaga tienen clara una cosa: mejor ir fresquito, que el calor no te pille por sorpresa. Pensando en los sudores ocasionados por las largas entrevistas siempre en azoteas, las vistas de la ciudad mandan, elarmariodelatele.com saca la oferta de primavera/verano para que la que suscribe estas líneas no sufra, por lo menos, por solaneras imprevistas. Los que han sido imprevistos son los nubarrones que han hecho que Candela Peña casi se congele. Y no fue la única. Recuperaremos el vestido de primavera (comodísimo) cuando salga el sol.