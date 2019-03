¿Cuánto sabes de 'Fast and Furious'? Este test te pondrá a prueba de la forma más extrema

Ponte el cinturón, pisa embrague y acelera. Esta puede ser la competición de tu vida. Tal vez no ganes un coche, pero estás ante la oportunidad de poder mirar a Dominic Toretto fijamente a los ojos y decirle: "Yo también soy tu hermano". Pero si fallas no desesperes, la falta de experiencia nunca ha sido un problema en la franquicia, si algo nos han enseñado es que todo esfuerzo tiene su recompensa. Además, si han podido perdonar a Jason Statham después de lo de Han, tú no tienes por qué preocuparte.

Así que deja tus miedos a un lado y atrévete a enfrentarte a la verdad. Hay muchos datos que revelar y solo un verdadero fan los conocería todos. ¡Haz que Vin Diesel esté orgulloso de ti!