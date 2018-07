Un conductor arrolla a un policía intentando recrear una escena de 'Fast and Furious' y el vídeo se hace viral

Según los informes, Arfhy Santos, un presunto traficante de drogas de 20 años, estaba conduciendo temerariamente el Mercedes de su amigo cuando se estrelló contra el oficial de policía de Nueva York Ian Wallace.

El agente, al intentar detener la escena, fue arrollado por el coche y arrastrado por Times Square.

Según ha reportado su abogado, Santos "solo" pretendía recrear una escena de 'Fast and Furious'. "Es fácil obsesionarse con el sensacionalismo del vídeo que se ha hecho viral. El comportamiento de mi cliente ese día fue estúpido, de intentar recrear una escena de 'The Fast and the Furious'".

Una defensa un tanto curiosa por parte del abogado, y que podría traer polémica a la imagen de la franquicia.

El joven ha sido arrestado y se han presentado cargos de asalto contra él. También tiene cargos por tráfico de drogas en una investigación abierta.