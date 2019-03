Dominic Toretto traiciona a la familia en el primer tráiler de 'Fast and Furious 8'

Un giro inesperado

Ya está aquí el primer tráiler oficial de 'Fast and Furious 8', cuyo nombre oficial lo confirmaban el otro día como 'The Fate of the Furious'. La esperada última película de la saga de acción protagonizada por Vin Diesel y Dwayne Johnson, traerá un giro inesperado en la historia y la familia se romperá en esta nueva entrega. ¿Qué ocurre en el tráiler?