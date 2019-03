Nacho Vigalondo: "En la película los Extraterrestre están lejos"

"Nadie esperaría de 'Avatar' que tuviera escenas como las nuestras y no he querido maquillar el bajo presupuesto de esta película", así empezaba Nacho Vigalondo la rueda de prensa celebrada en Madrid para presentar su segundo largo 'Extraterrestre', una comedia de ciencia ficción con toques de romanticismo y de bajo presupuesto protagonizada por Michelle Jenner, Raúl Cimas, Julián Villagrán y Carlos Areces.

"Me sentiría fracasado si algún espectador echara de menos algo en mi película", ha explicado Vigalondo.

Sobre si hay presencia 'Extraterrestre' en la película, "no es que no haya extraterrestres en la película, es que están lejos. Vamos, que el platillo volante no está fabricado en Toledo. Y además, ¿qué más da que no haya extraterrestres? ¿Dónde estaban los 'Perros de paja' en la película de Sam Peckinpah? ¿Dónde estaba 'La gata sobre el tejado de zinc caliente'?", ha bromeado el director cántabro.

'Extraterrestre' cuenta la historia de Julia y Julio que aunque no se conocen, despiertan en la misma cama, después de una borrachera de la que no recuerdan nada. Él se enamora al instante; ella, no. En esta incómoda situación, se enteran de que no pueden salir de casa porque un gigantesco OVNI flota sobre la ciudad.

"A Julián Villagrán le da igual que este la civilización a punto de extinguirse y está más pendiente de lo que sucede entre Michelle Jenner y Raúl Cimas. Y Carlos Areces se queda en su casa en vez de huir para seguir molestando a su vecina", ha resumido Vigalondo.

Por otra parte, Julián Villagrán, uno de los protagonistas de esta comedia, apunta "Yo soy mezquino y cuando me enamoro hago cosas mezquinas".

"A veces se plantea que los directores tenemos una mente clara y que sabemos de nuestro tiempo, pero no es así", ha dicho por su parte el director, quien ha reconocido, en cambio, que sí que es importante que "el OVNI se vea en una pantalla de televisión y no a simple vista y que la desinformación esté más presente que la información".

Por ello, Vigalondo asume la posibilidad de que los que le siguen en internet vean su filme por el mismo medio y sin pasar por la taquilla. "No me gustaría que la distribución legal de la película se viese afectada, pero si sucede, asumiré que es el signo de los tiempos", ha concluido.

El segundo largometraje de Vigalondo llegará este viernes 23 de marzo a los cines. Pero si quieres ser un privilegiado y verla antes tienes la oportunidad de asistir este jueves a la premiere en los cines Callao.