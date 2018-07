'Extraterrestre' llegará a los cines el próximo 23 de marzo

Aunque fue presentada en el Festival de cine de San Sebastian y en el Festival de Toronto donde tuvo una gran acogida, el segundo largometraje de Nacho Vigalondo llegará a los cines españoles el próximo 23 de marzo de 2012.

'Extraterrestre' cuenta la historia de Julia y Julio, dos jóvenes desconocidos que despiertan en la misma cama después de una borrachera de la que no recuerdan nada. Él se enamora al instante. Ella no. Y por si la situación no fuese lo suficientemente incómoda, Julio y Julia se enteran de que un gigantesco OVNI flota sobre la ciudad y que no pueden salir de casa.

La cinta está protagonizada por Michelle Jenner y Julián Villagrán, que recibió recientemente el premio a mejor actor en el Fantastic Fest por su trabajo en 'Extraterrestre'. Estarán acompañados en el reparto por Carlos Areces, Raúl Cimas y Miguel Noguera.