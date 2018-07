La teoría que está volviendo locos a los fans de 'Escuadrón Suicida'

La Comic-Con ha empezado y las noticias frescas emergen. 'Escuadrón Suicida', una de las películas más esperadas del año, se presentará en el panel de DC que tendrá lugar en la convención de San Diego en unos días.

Aunque ya tenemos algunos datos interesantes sobre la película, todavía estamos un poco a ciegas y parece ser que nos quedan muchas sorpresas por descubrir.

Una nueva teoría fan, que parece de lo más legítima, está volviendo a internet loco a pocos días del estreno oficial de la película, que podrá verse en España el día 5 de agosto.

En el stand de la compañía Hot Toys dentro de la Comic-Con se ha abierto una pequeña exposición con las nuevas figuras de acción diseñadas para la película. La empresa, que suele realizar figuras hiperrealistas y muy similares a lo finalmente visto en las películas, no sólo ha mostrado algunos muñecos increíbles de Deadshot (Will Smith) o Harley Quinn (Margot Robbie) si no varias figuras del Joker (Jared Leto) entre las que se encuentra una de este vestido con un traje de Batman personalizado.

Si observamos la figura de cerca, vemos que los dientes de esta son los mismos que los que le hemos visto al Joker de Jaret Leto en las fotografías que nos han enseñado por ahora.

Hot Toys también ha lanzado un pequeño muñeco, menos realista, con este mismo traje. ¿Veremos al Joker en el traje de Batman? Todo apunta a que sí, y nosotros no podríamos estar más emocionados.