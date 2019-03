Ganadores de las entradas para la premier de 'Encontrarás Dragones'

LOS CINCO GANADORES Y SUS RAZONES:

1. Raquel Otero: "¿Que por qué quiero ver la película? Porque voy al cine POR LA CARA!!!! y porque Antena 3 ME PONE!!!"

2. Jesús Tendero: "Me gustaría ir porque me gusta las pelis españolas y de la época de la guerra civil que la vivió mi padre de joven, así vamos juntos a verla".

3. Mercedes García Vedia: "Porque la peli tiene muy buena pinta, y sobre todo el fondo, que hace pensar, y en estos tiempos que corren....hay que ejercitar las neuronas"

4. Carmen de Juanas Sánchez: "Me gustaría ver "Encontraras Dragones" porque me encanta la historia & además me vendría bien ver esta película; ya que pronto tengo un examen sobre la guerra civil española.¿Qué mejor estudio que ver una buena película sobre ello?"

5. Oscar Peciña Iturbe: "Quiero ir a Encontraras Dragones, porque me interesa mucho la figuara de San Josemaria, independientemente de que esta pelicula no vaya exactamente de eso. Cuanto mas conozco a San Josemaria, mas me impresiona."

seestrena.com se pondrá en contacto con los ganadores para facilitarles la entrada a la premier de 'Encontrarás Dragones'. ¡Gracias a todos por participar!