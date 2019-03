Primer tráiler de 'En el corazón del mar': Chris Hemsworth se enfrenta a la ballena blanca junto a Tom Holland

En el invierno de 1820, el ballenero de Nueva Inglaterra Essex fue agredido por algo a lo que nadie podía dar crédito: una ballena de tamaño y voluntad descomunal, con un sentido de la venganza casi humano. ¿Te suena la historia? 'Moby Dick' recreó ese horrible episodio. Pero solo contó la mitad.

El resto de la historia en la que se basó la obra de Melville llegará a los cines el 4 de diciembre de 2015. Bajo el título 'En el corazón del mar', la película relatará todos los avatares que sufrieron los tripulantes del ballenero en su intento por sobrevivir.

El oscarizado Ron Howard será quien se encargue de dirigir el filme a partir de un guión de Charles Leavitt ('Diamante de sangre'), basado en el libro 'In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex' de Nathaniel Philbrick, ganador del 2000 National Book Award for Nonfiction.

En el elenco, Chris Hemsworth ('Los vengadores', 'Rush') protagonizará este metraje en el papel de Owen Chase, el veterano Primer oficial de la embarcación. Junto a actores como Benjamin Walker, George Pollar, Cillian Murphy o Ben Whishaw en la piel del propio novelista Herman Melville, sufrirá las horribles consecuencias del encuentro con la enorme ballena, cuando los supervivientes de la tripulación se ven forzados hasta el límite y obligados a hacer lo impensable para mantenerse vivos.

Enfrentándose a las tormentas, el hambre, el pánico, y la desesperación, los hombres llegan a dudar hasta de sus creencias más profundas, desde el valor de sus vidas a la moralidad de su oficio, mientras el capitán intenta orientarse en el mar abierto y su primer oficial sigue empeñado en conquistar al gran cetáceo.

El equipo de detrás de las cámaras incluye al también oscarizado director de fotografía Anthony Dod Mantle ('Slumdog Millionaire', 'Rush'), a los productores Paula Einstein ('Diamante de sangre'), Joel Ruth ('Oz un mundo de fantasía'), William Ward y Brian Grazer ('J. Edgar').

La película se estrenará el 4 de diciembre de 2015.