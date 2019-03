Leonardo DiCaprio: "'El Lobo de Wall Street' también critica la avaricia de nuestra sociedad"

Empezaba con buenas intenciones, pero la avaricia ayudada por la falta de controles acaba convirtiendo a 'DiCaprio Wall Street' en un Calígula moderno. Y es un caso real. "Es una crítica a los mercados sin regular y sus peligros", explica Leonardo DiCaprio durante nuestra entrevista en Los Ángeles. "Porque a la vez que mi personaje robaba a sus clientes decenas de millones de dólares, los grandes bancos arruinaban al país llevándose billones".

"Pero no es solo Wall Street" continúa. "Es también la avaricia que forma parte de nuestra sociedad". 'El Lobo de Wall Street' no es precisamente un cuento de Navidad. Este nuevo mano a mano entre DiCaprio y Martin Scorsese (y ya van cinco) pretende demostrar lo que ocurre cuando la ambición no tiene límite alguno.

La película dura tres horas y se estrena en España el 17 de enero.