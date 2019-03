Aaron Cross, el nuevo 'Bourne', desbanca al 'Caballero Oscuro' de la cartelera americana

'El legado de Bourne' es la cuarta película de la franquicia de espionaje que Matt Damon protagonizó en sus tres entregas anteriores. En las cintas, Damon era un agente de la CIA con amnesia que trata de descubrir su verdadera identidad, mientras evita los intentos de la CIA por asesinarlo. En esta ocasión veremos cómo uno de los miembros de la misma división de la CIA debe poner su vida en peligro.

Ahora, Jeremy Renner interpreta al agente Aaron Cross, que intenta escapar de la CIA con la ayuda de la científica especialista en genética Marta Shearing, interpretada por Rachel Weisz.

'El legado de Bourne' recaudó 48,1 millones de dólares a nivel mundial el fin de semana, con un total global de 88,4 millones de dólares.

La comedia 'The Campaign' se situó en segundo lugar el fin de semana de su estreno, recaudando 27,4 millones de dólares en los cines nacionales.

'The Campaign' también superó las previsiones anteriores al fin de semana, que pronosticaban una recaudación cercana a los 20 millones de dólares para su estreno. En la película, Will Ferrell y Zack Galifianakis son dos candidatos que se enfrentan por un puesto en el Congreso.

Dan Fellman, presidente de distribución en salas para Warner Bros, dijo que la comedia política tuvo una recepción especialmente buena en Washington y en Boston, en un momento en que la campaña presidencial en Estados Unidos entra en su recta final.

'El caballero oscuro: la leyenda renace', la última entrega de la trilogía de Batman con Christian Bale como protagonista, recaudó 19,5 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. La serie ha recaudado más de 390 millones de dólares a nivel nacional desde su estreno el 20 de julio.

Y la comedia romántica 'Si de verdad quieres' terminó el fin de semana en cuarto lugar con 15,6 millones de dólares. Meryl Streep y Tommy Lee Jones son una pareja mayor que trata de devolverle la chispa a su matrimonio.

'El legado de Bourne', la nueva entrega de la trepidante saga de Bourne en la que asume el mando Tony Gilroy (Michael Clayton), llega a los cines españoles el próximo 15 de agosto.