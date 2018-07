Orlando Bloom: “Solo me preocupaba que todavía me sirviese el traje de Legolas”

Os resumimos en estos diez puntos lo que dio de si esta hora larga de evento mundial dedicado a los fans:

1. Desde cuatro ciudades para medio mundo

El evento mundial era en realidad una conexión simultánea con cuatro ciudades de distintos puntos del mapa (de ahí la nocturnidad del evento para los españoles). Desde Nueva York conducía todo el entramado de señales en directo el presentador de la CNN Anderson Cooper. Allí le acompañarán Richard Armitage (Thorin Oakenshield en la película) y Orlando Bloom, que regresa a la saga en Legolas.

En Los Ángeles animaba a la audiencia la recién fichada Evangeline Lilly; desde Londres hicieron piña, Lee Pace (el Elfo Rey Thranduil), Luke Evans (Bardo el Arquero) y Andy Serkis, el mítico Gollum que en este caso acudía como miembro del equipo de producción de Jackson. Desde Wellington llevó realmente la batuta del asunto Peter Jackson.

2. Saludo pregrabado de Martin Freeman

Tras hacer las oportunas conexiones/presentaciones de los implicados, y después de hacer un concurso de "a ver quiénes son los fans más ruidosos" (si llegan a conectar con Madrid ganamos por goleada) Peter Jackson excusó a Martin Freeman por estar en otro rodaje, y dio paso a un saludo grabado por el actor.

"Ser Bilbo ha sido estupendo y lo he disfrutado muchísimo. Me gustaría ahora lo disfrutarais todos". Simple y escueto.

3. Vuelven los videoblogs de rodaje

De nuevo en la sala con Peter Jackson, el director anuncia que habrá nueva remesa de videoblogs del rodaje, y dio paso al primero de la serie. De nuevo un elaboradísimo montaje con entrevistas e imágenes de making off, esta vez dedicado al diseño de producción de las escenas de acción, que por lo que se ha podido ver en las imágenes, serán la nota predominante.

"Las últimas diez semanas de rodajes han sido las últimas más intensas que he rodado en mi vida. Han sio todas en el cenit de la película", explicó Jackson a la audiencia.

4. Preguntas de los fans, el grueso del evento

En las cuatro ciudades salieron varios fans de la sala a leer una pregunta que, por cierto, todos llevaban escrita en un trozo de papel blanco del mismo tamaño. Una fan disfrazada de 'Tauriel' intervino en el turno de preguntas para Lilly y un fan tuvo un momento de agradecimiento con Peter Jackson: "nunca hemos visto a un director que haga esto por los fans".

También entró alguna pregunta enviada a través de Twitter con el hastahg internacional #HobbitFanEvent (que por cierto, fue TT mundial).

5. "Para dar vida a Tauriel me inspiré en Campanilla"

Quizá la declaración con más chicha de la noche fue la de Evangeline Lilly. La actriz aseguró que se había basado en Campanilla para construir a 'Tauriel', la elfa guerrera que Peter Jackson creó especialmente para la saga (su personaje no sale en el libro).“Campanilla fue mi inspiración”, confesó.

"Es un hada temeraria y chiquitita, y está en todos los lados". Lilly añadió que le prohibieron ver la trilogía del señor de los Anillos para no acabar imitando a Liv Tyler o a Cate Blanchett.

También explicó que la manera de trabajar de Jackson se muy orgánica, lo que quiere decir que "los guiones los van escribiendo según avanza el rodaje", con lo que cuando llegó su primer día se encontró con "unos guiones totalmente diferentes de los que le habían dado el día anterior".

"Me encontré con otro tono, a cargo de cinco enanos y en medio de un ritual, fue extremadamente entretenido”.

6."Lo que más me preocupaba era entrar en el traje"

Orlando Bloom hablo del retorno de 'Legi' (así confesó que lo llaman todos) a la saga. ¿Le preocupaba tener que meterse en la piel de un Legolas 60 años más joven tantos años después de la primera vez? "Lo primero que hice cuando llegué fue probarme el disfraz, porque no sabía si todavía me servía". Y apostilló: "60 años en la vida de los elfos no es nada, es como un suspiro".

7. Luke Evans y cómo coger el arco al revés

Evans se incorpora a la saga como 'Bardo el Arquero', al que ya hemos visto en los tráilers con la enorme arma. ¿Aprendió a usar el arco? "Algunos me han comentado que lo cojo al revés. Lo estoy agarrando así porque quiero extender el brazo más hacia atrás y si no, como es tan grande, no llego". También comentó que el arco, que era "más alto que él", era "muy difícil de usar, sobre todo si estas saltando por tejados persiguiendo a dragones".

8. "Si esto va a acabar en un incendio…

… nos quemamos juntos". Esta fue la línea de texto que eligió el actor Richard Armitage como su favorita de la saga, aunque hizo una broma sobre algo de "una taza de un váter" que se querían llevar del rodaje que no quedó muy clara a la audiencia.

9. ¿Es un hobbit Peter Jackson?

La pregunta no se debe a su tamaño, si no que se pasó todo su encuentro con los fans descalzo y tomando un té en una taza con la que ya se le ha visto en otras conexiones de este tipo. Solo le faltó sacarse el barril de tabaco y encenderse una pipa. Lo de estar descalzo trajo cola y Evangeline Lilly también acabó descalza. Más tarde también se animó el presentador Anderson Cooper, pero solo dejó ver su zapato y no sus pies por ser, según dijo, de color "blanco nuclear".

10. Las salas de las cuatro ciudades

De lo poco que se pudo ver de los fans de las cuatro salas, la de Neuva York era quizá la más pequeña, en Londres había una marabunta de gente de pie siguiendo el evento… y en Wellington los asientos de la sala parecían de la 'Bussines' de los aviones de Emirates. Peter Jackson se despidió diciendo que, su último día de rodaje llegó a pensar "¡por fin! Todo ha acabado"…

'El Hobbit: La Desolación de Smaug llega a los cines el 13 de diciembre.