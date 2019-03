Hugo Silva: "Me encanta el cine negro, es el espejo del alma"

Un cadáver desaparece de la morgue sin dejar rastro. Así arranca 'El cuerpo', thriller psicológico con tintes de cine negro, y del que ahora tenemos las primeras imágenes.

El inspector Jaime Peña, José Coronado, adicto a la bebida y torturado por su pasado, se encargará de investigar el caso.

"Creo que no me falta ningún tipo de policía. Dice divertido el actor – "He hecho de bueno, malo, vengativo...".

Estos días 'El Cuerpo' se rueda en Barcelona. Belén Rueda y Hugo Silva parecen un matrimonio perfecto. Ella es tan guapa como perversa y retorcida. Él frío y calculador. Pronto averiguarán que no existe el crimen perfecto.

Misterio, pequeñas dosis de terror.Personajes que tienen un alma oscura... "A mi el cine negro me encanta. Es el espejo de los instintos más bajos del ser humano", confiesa Hugo Silva.

Se trabaja a contrarreloj y en estricto silencio. Su argumento parece estar escondido bajo llave. Prepárense y cojan fuerzas porque director y actores avisan: la película, en la que participa Antena 3 Films, conecta de forma muy visceral con las emociones del espectador. 'El Cuerpo' se estrena el próximo otoño.