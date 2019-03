¿A qué tienen miedo los chicos de 'El Club de los Incomprendidos'?

"Hoy vamos hablar sobre los miedos". Así arranca este nuevo avance de 'El Club de los Incomprendidos' en el que asistimos a una de las terapias con el orientador del centro, papel que interpreta Raúl Arévalo.

Después de clase, Val, Raúl, Eli, Bruno, Meri y Ester acuden a la biblioteca donde charlan con el orientador del centro. Cada día hablan de un tema. En esta ocasión sobre los miedos.

El personaje de Charlotte Vega tiene miedo a "caerse", reconoce que es torpe. Ester a "suspender" o Eli a "engordar". Según avanza la terapia, los miedos van creciendo y sus emociones están a flor de piel.

El mayo miedo de Bruno es "que el instituto no se acabe nunca". Para Meri "que alguien me conozca de verdad, y puede que no les guste". Para Ester lo peor sería "decepcionar a sus padres. Y Charlotte a "no tener amigos".