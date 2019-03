¿Crees que tus amigos no se enteran de lo que te pasa? Entonces eres un incomprendido

El próximo 25 de diciembre, día de Navidad, llega a los cines 'El Club de los Incomprendidos' dirigida por Carlos Sedes y basada en la novela de 'Buenos Días, Princesa', escrita por Blue Jeans.

Con el estreno a la vuelta de la esquina, sus protagonistas Charlotte Vega, Álex Maruny, Michelle Calvó, Ivana Baquero, Jorge Clemente, Andrea Trepat y Patrick Criado, te dan las claves para sentirte un incomprendido.

Seguro que en alguna ocasión has sentido que tus padres no te entienden. O te han dicho que todavía eres demasiado joven. O que tu opinión no importa. Tu deber es estudiar o que esta casa no es una pensión. Son algunas de las frases que te suenan..

"Tus cosas las pago yo". "Apaga la tele". "Vete a tu cuarto". Sientes que los profesores no dices nada que a tí te interese. Que tus amigos no se enteran de lo que te pasa.

Si a tí también te pasan estas cosas, tú también eres un incomprendido, pero nunca volverás a estar solo. A partir del 25 de diciembre formarás parte de 'El Club de los Incomprendidos'.