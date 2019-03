Nancy Meyers: "Pensé en Anne Hathaway y Robert de Niro desde el primer momento"

Nancy Meyers supo desde el principio que quería a Anne Hathaway y a Robert de Niro para interpretar a esos dos tiernos personajes que son Jules y Ben, ya que la directora ha sido también la guionista de 'El Becario'.

"En la película quería hablar sobre generaciones, y de cómo recuerdo cuando era pequeña, lo unida que estaba a mi abuela, incluso vivió con nosotros durante un tiempo. Y eso ahora es algo muy raro, al menos en Los Ángeles, que tu abuela viva contigo. La gente mayor ha sido una parte muy importante de mi vida mientras crecía, ahora estoy en el otro lado, ahora soy yo la abuela", sostiene.

Meyers ha querido captar la barrera que la tecnología está causando entre generaciones, y lo hace a través de la comedia: "Parece que los Milennials tienen su propia lenguaje, ya sabes, mis hijos me escriben correos electrónicos y ponen 'LMK' y les pregunto ¿qué es LMK'? y me contestan, es 'Let me Know' ('házmelo saber')...Vale, no sabía que let me know es 'LMK'. Tienen su propio lenguaje, su propio todo. Así se excluye a gente en el camino, y esta película dice 'abre las puertas para que todo el mundo pueda entrar, así todos se benefician".



La directora se confiesa encantada de haber trabajado con los dos oscarizados protagonistas, "creo que la mejor relación laboral se produce cuando todo el mundo quiere hacer la misma película y todo el mundo está en el mismo equipo. No hay grandes egos, no hay distintas maneras de trabajar, no hay nada de eso aquí, lo he visto, he sido parte de ello, los he tenido alrededor. Tanto Anne como Robert son abiertos, divertidos, generosos, gente amable".