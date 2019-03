Fiver interpreta el tema principal de 'Stand by Me Doraemon'

EN CINES EL 19 DE DICIEMBRE

Firver es una banda de pop rock con influencias americanas y anglosajonas. Está integrada por cinco jóvenes de entre 18 y 23 años: Pau (voz), Uri (guitarra), Mayans (guitarra), Pol (bajo) y Ernest(batería). Fiver acaba de presentar su primer single “Stand by Me” como adelanto de su primer trabajo discográfico que verá la luz en los próximos meses. Al tiempo que acaban de preparar su disco de debut, su primer single ha sido elegido para promocionar la película “Stand by Me Doraemon”.