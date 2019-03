Sylvester Stallone: "Estoy muy impactado, no esperaba ganar el Globo de Oro"

Salió a correr ya hace cuarenta años. Entonces Rocky ganó el combate de los Oscars de mejor película aunque Sylvester Stallone se quedó sin la estatuilla de mejor guión y mejor actor.

Cuatro décadas después hay un nuevo combate que ha tenido un buen primer asalto en los Globos de Oro: "No me lo esperaba. Ya la misma nominación era bastante increíble, y había tantos buenos actores que pensaba 'noooo'. Estoy muy impactado".

Son confesiones de un Stallone que en 'Creed' da vida a un Rocky mayor que entrena al hijo de Apolo, y que por primera vez no se pone los guantes pero que sí tiene que pelear: "Lucha contra la edad y la enfermedad. No va a subir al ring nunca más, pero está luchando con la vida".

Más años, más rivales, pero Rocky en siete películas no cambia. "Él nunca se rinde, nunca hace nada por dinero. Sino por orgullo por sí mismo. Es una persona muy simple, eso es lo que le gusta a la audiencia".

¿Y cómo se ve Stallone en un futuro? "Me veo dirigiendo, escribiendo, hacia cotas más altas. Actuar está bien, pero me gusta todo el proceso". El 29 de enero habrá un nuevo asalto de Rocky en los cines, quién sabe si será o no el último.