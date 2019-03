Natalia de Molina y Úrsula Corberó nos dan la bienvenida a 'Cómo Sobrevivir a una Despedida'

¿Qué harías si tus 'amigas' te sacan de la cama en pijama y con mascarilla en la cara para llevarte de Despedida de Soltera? ¿Y si te vas con un grupo de adolescentes desequilibradas? Así arranca 'Cómo Sobrevivir a una Despedida', el primer largo de la directora Manuela Moreno.

El rodaje de esta disparatada comedia arrancó hace unos meses y ahora nos llega en exclusiva el primer videoblog. Cada semana iremos publicando nuevos avances de cómo está siendo el rodaje y los protagonistas nos irán desvelando anécdotas, ensayos o puesta en escena de la película.

En esta primera entrega nos trasladamos al aeropuerto de Canarias. Son las 4 a.m y nuestras protagonistas no tienen "sueño; eso no existe”. Natalia de Molina y Úrsula Corberó son las encargadas de darnos la bienvenida a este diario de rodaje y de presentarnos a sus compañeros de viaje.

La directora Manuela Moreno estaba "atacada", el rodaje de noche siempre es más intenso y complicado. 'Cómo Sobrevivir a una Despedida' parece proporcionar risas también detrás de las cámaras.

Entre toma y toma bromean, y dan muestra del buen rollo que hay en el rodaje. Úrsula Corberó declara que sus compañeros de reparto “le hacen reír muchísimo” y hasta se arranca a bailar un ‘zapateao’ ¿Cómo se va a tener sueño así?

Celia de Molina, hermana de Natalia y actriz debutante, hace de la anfitriona de la despedida de solteras, ‘secuestrada’ por sus amigas. En las imágenes la vemos con una máscara facial verde y un pijama (nos podemos imaginar la razón) con el que corretea por el aeropuerto en una escena de mucha agitación.

'Cómo Sobrevivir a una Despedida'

Es la alocada historia de un grupo de amigas: Nora, Gisela, Tania, Marta y Mateo (una más), que a sus 27 años no tienen la vida que esperaban tener cuando eran unas adolescentes soñadoras.

Como la mayoría de veinteañeros españoles, quieren conseguir un buen trabajo en la profesión de sus sueños, echarse un novio como el de 'Cincuenta sombras de Grey' y vivir en un pisazo en el centro.

El único problema es que, con sus sueldos mileuristas, lo máximo que han logrado por el momento es vivir en un piso compartido, trabajos de becarias, chicos alérgicos al compromiso y poder comprarse ropa solo en las rebajas… Pero Nora y sus amigas no se rinden ante la cruda realidad, porque la realidad la inventan ellas. Su primera misión: organizarle una despedida de soltera inolvidable a Gisela, la más responsable del grupo.

El plan: una semana de viaje a algún lugar de playa donde haya alcohol, gente guapa, postureo y mucha fiesta. Nora, la promotora de un plan que parece hecho a su medida, desearía ser como las de 'Sexo en Nueva York' para elegir un destino lujoso y exótico.

Pero nuestras chicas, con sus ahorros, no pueden ni oler Punta Cana o la Riviera Maya y el destino escogido es… Gran Canaria. Una vez allí, donde pretenden pasar dos de los días más desenfrenados de sus vidas, reafirmarán que su amistad puede con todo.