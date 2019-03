Making of en exclusiva de 'Cómo Sobrevivir a una Despedida': Así de gamberro fue el rodaje con la 'chupipandi'

YA EN CINES I DIRIGIDA POR MANUELA MORENO

"¡Dalo todo Úrsula!". Y la actriz no defraudó. Risas, bailes y sobre todo mucho humor. Así fue el rodaje de 'Cómo Sobrevivir a una despedida'. En este making of en exclusiva conocemos la otra cara de las actrices: la de detás de las cámaras. No hay duda que se lo pasaron muy bien rodando la película.