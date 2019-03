José Lamuño: "Mi personaje pilla por partida doble"

PREMIERE DE 'CÓMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA'

José Lamuño y Javier Bódalo interpretan a dos conquistadores con armas muy distintas en 'Cómo sobrevivir a una despedida'. Hemos charlado con los dos, e incluso se han entrevistado entre ellos. "Mi personaje es un poquito quinqui, a mí es que se me da bien hacer eso. Tengo colegas que me ayudan y es fácil", ha explicado Javier. "La diferencia entre mi personaje y el de José es que él pilla y yo no", ha añadido.