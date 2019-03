Dani Pérez Prada: "Cuando te visten así es imposible no provocar risa"

PREMIERE DE CÓMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA

Dani Pérez Prada, que interpreta a un hipster inaguantable, ha confesado que cuando llegó a la prueba de vestuario en Canarias "no me lo podía creer, me pusieron unas mallas, que nunca en mi vida he llevado mallas". Sostiene que "es una pena pensar que porque esté protagonizada para mujeres es una película para mujeres".