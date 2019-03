Cristina Rodríguez, diseñadora de vestuario: "Como Sobrevivir a una Despedida es una de las películas con más rollo que he hecho"

Cristina Rodríguez, diseñadora de vestuario de 'Cómo sobrevivir a una despedida', desvela en este videoblog todos los detalles sobre el vestuario del film, dirigido por Manuela Moreno.

"El vestuario es absolutamente otro personaje", explica Rodríguez, que se muestra encantada de trabajar en esta "comedia al límite" y "muy americana". Asimismo, explica que el vestuario se basa en looks muy modernos, destacando que es "una de las pelis con más rollo de las que ha hecho" durante toda su carrera.

"En una despedida de soltera puede pasar cualquier cosa"

Los protagonistas son cinco amigos muy diferentes que se juntan para irse de despedida. La diseñadora nos cuenta en la tercera parte del diario de rodaje más cosas sobre la personalidad de cada uno de ellos.

Nora (Natalia de Molina) es la gamberra, "una tía echada para adelante, que lo organiza todo".

Gisela (Celia de Molina), por su parte, es amiga de sus amigas... pero tiene otra vida. Novio perfecto, trabajo perfecto y una vida perfecta, una joven que "lo ha hecho todo bien", relata Rodríguez.

Tania (María Hervás) es bloguera y especialista en moda. Como muchos jóvenes en España lo intenta, "pero no hay manera de que trabaje".

El chico del grupo Mateo (Brays Efe), es gay y también tiene mucha personalidad y rollo. "Está muy seguro de sí mismo y es muy divertido", explica Cristina.

Por último Marta (Úrsula Corberó) es maravillosa, sexy, desinhibida, potente y usa a los hombres como ella quiere. "Es lo que nos encantaría ser a todas las mujeres", concluye la diseñadora.

"La gente de Canarias se deja hacer de todo"

El rodaje de 'Cómo sobrevivir a una despedida' se está desarrollando en las Islas Canarias. Allí "la gente es virgen y se deja hacer de todo, y les ponemos unas cosas...", confiesa Cristina.

Gracias al videodiario de rodaje podemos saber de manera periódica muchos detalles nuevos sobre el film, ¿Aún no has visto las anteriores entregas? Te animamos a ello, descubrirás muchas escenas divertidas que aumentarán tus ganas de ver esta comedia 'made in Spain', el primer largometraje de Manuela Moreno.

¿Cuál es la historia del film?

Nora (Natalia de Molina), Gisela (Celia de Molina), Tania (María Hervás), Marta (Úrsula Corberó) y Mateo (Brays Efe), como la mayoría de veinteañeros españoles, quieren conseguir un buen trabajo en la profesión de sus sueños, echarse un novio como el de 'Cincuenta sombras de Grey' y vivir en un pisazo en el centro.

El único problema es que, con sus sueldos mileuristas, lo máximo que han logrado por el momento es vivir en un piso compartido, trabajos de becarias, chicos alérgicos al compromiso y poder comprarse ropa solo en las rebajas… Pero Nora y sus amigas no se rinden ante la cruda realidad, porque la realidad la inventan ellas. Su primera misión: organizarle una despedida de soltera inolvidable a Gisela, la más responsable del grupo.

El plan: una semana de viaje a algún lugar de playa donde haya alcohol, gente guapa, postureo y mucha fiesta. Nora, la promotora de un plan que parece hecho a su medida, desearía ser como las de 'Sexo en Nueva York' para elegir un destino lujoso y exótico.

Pero nuestras chicas, con sus ahorros, no pueden ni oler Punta Cana o la Riviera Maya y el destino escogido es… Gran Canaria. Una vez allí, donde pretenden pasar dos de los días más desenfrenados de sus vidas, reafirmarán que su amistad puede con todo.