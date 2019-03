Así reaccionan los espectadores al ver 'Cómo sobrevivir a una despedida'

LA DIVERSIÓN ESTÁ ASEGURADA CON ESTA COMEDIA DE ATRESMEDIA CINE

¿Aún no has visto 'Cómo sobrevivir a una despedida'? Corre a los cines porque la película de Atresmedia Cine protagonizada Natalia de Molina y Úrsula Corberó está revolucionando la cartelera española. En este vídeo podrás descubrir de primera mano cómo reaccionan los espectadores viendo esta comedia que no te dejará indiferente.