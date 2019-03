Clara Lago: "Durante el rodaje Mario casi me deja un ojo morado"

Unos dicen que es el cambio climático y otros, sobre todo los de aquí, que Málaga tiene un 'microclima'. Sea como fuere, ahora mismo en Málaga es verano. Tanto, que el calor ayer hizo que se agilizasen las entrevistas que Mario Casas y Clara Lago concedieron a un grupo reducido de periodistas en la azotea de su hotel.

"Me gusta venir a Málaga, aquí siempre encuentro a gente conocida y el recibimiento siempre es increíble", decía educado y cortés Mario Casas. Se refería a las manadas de fans que le esperaban en la calle entre gritos y lloros. Momentos después de hacer esta declaración, tuvo que ser escoltado por la policía para poder llegar a la presentación de la película en la XV edición del Festival de Cine de la ciudad andaluza.

"No tiene nada que ver con Nueva York, allí no te conoce nadie", rió Mario Casas. Se refería a su paso con la película 'Grupo 7' por el Festival de Tribeca (cita de que creó Robert de Niro) hace unas semanas. Así que puestos a elegir entre rascacielos y 'pescaíto', elegiría lo segundo, aunque siempre prefiere "una buena tortilla de patatas".

En 'Tengo ganas de ti' veremos a un 'Mario-Hache' mucho más maduro, tranquilo, adulto (para dejarlo bien claro, su compañera de reparto nos señala las supuestas "patas de gallo" del actor). "Es normal, han pasado varios años, todos hemos crecido", dijo.

Clara Lago, con vestido blanco veraniego, es la nueva incorporación a la película. Ella es 'Gin', "una chica muy fuerte con una coraza muy potente, que aparenta estar muy segura de si misma, y que en el fondo solo quiere que la quieran".

Juguetones y divertidos, Mario y Clara alternaron bromas (muchas) con las respuestas durante toda la entrevista. "Gin no hace fotos... boxea, canta, baila y todo lo que tú quieras, pero fotos también las puedo hacer yo" dijo Mario metiéndose con la polivalencia de su compañera, aunque en realidad 'Gin' sí luce todas esas cualidades en la película.

Si en '3 Metros Sobre el Cielo' la historia de amor era con 'Babi', en esta la pareja se convertirá en un trío de tormento y amor. "Durante el rodaje yo llegué a sentir lo mismo que sentía 'H'" explicaba Mario intentando ignorar las risas y el cachondeo de Clara. El se ponía serio. "Fernando (el director) me lo decía, que me tranquilizase porque me estaba convirtiendo en 'H'".

Las carreras de motos en oscuros malecones se convierten en 'Tengo ganas de ti' en peleas sobre el ring. "Yo me he llevado unos cuantos guantazos reales" dijo ella. Y aquí se desató la discusión sobre quién había pegado a quién. "Es que cuando ya me estabas haciendo daño sí te solté algunos 'puñitos'". Dijo él.

Clara Lago presentó días antes en el marco del mismo festival las primeras imágenes de la apocalíptica 'Fin'. ¿Qué fue más peligroso: rodar a esta película... o rodar junto a 'Mario - Hache'? "No voy ni a responder", bromeó la actriz mientras Casas le pegaba con el micro, aunque cuando se recompuso explicó que para las escenas de acción de ambas películas habían usado especialistas.

La película se estrena el 22 de junio, pero hasta entonces, seguro tendremos muchas más novedades sobre la película porque, como dijo ayer su director Fernando González Molina, "Tengo ganas de ti" es ya la cinta más presentada y aún no se ha estrenado".