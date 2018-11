Hablamos con Michelle Jenner y Kike Maíllo sobre 'En tu cabeza', el nuevo proyecto de Cinergía de Gas Natural Fenosa

"El guión de Daniel Sánchez Arévalo me gustó muchísimo, porque tiene toques de comedia romántica y de ciencia ficción, y me sedujo muchísimo. Además la circunstancia en la que transcurre mi corto es un atraco y me gusta mucho el mundo el cine de ladrones", sostiene Kike Maíllo.

El director de cintas como 'Toro' y 'Eva' se confiesa encantado con el nuevo proyecto de Cinergía, que por primera vez consiste en un largometraje compuesto de cuatro partes entrelazadas entre sí y con el guion firmado por Daniel Sánchez Arévalo.

La primera parte, 'Cabra y oveja', cuenta con las interpretaciones de Michelle Jenner, Hugo Silva, Adrián Lastra y Daniel Guzmán. En ella, Andrea se acaba haciendo un hueco en el pensamiento de Tomi (Adrián Lastra) que, junto a su amigo Charlie (Daniel Guzmán), están a punto de realizar un atraco que fracasó en su momento, pero ¿qué sucederá después? Puedes ver el corto aquí.